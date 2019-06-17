محمد بن راشد: لا أزمات طاقة وتعليم وصحة في المنطقة العربية.. بل أزمة إدارة

لا توجد أزمة طاقة .. ولا أزمة تعليم .. ولا أزمة صحة في منطقتنا العربية ، لدينا أزمة إدارة …

نحن أمة تملك موارداً عظيمة .. وتضم كفاءات عظيمة … ولكننا نفتقد من يدير الموارد والكفاءات لصناعة أمة عظيمة … #علمتني_الحياة

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 16, 2019