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محمد بن راشد: لا أزمات طاقة وتعليم وصحة في المنطقة العربية.. بل أزمة إدارة
أكد الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، أن المنطقة العربية لا تعاني من أزمات في مجالات الطاقة والصحة والتعليم، بل من أزمة في الإدارة.
ورأى في تغريدة على حسابه في “تويتر” أن الأمة العربية تمتلك موارد وكفاءات عظيمة، ولكنها تفتقد إلى من يدير هذه الموارد والكفاءات لصناعة أمة عظيمة.
لا توجد أزمة طاقة .. ولا أزمة تعليم .. ولا أزمة صحة في منطقتنا العربية ، لدينا أزمة إدارة …
نحن أمة تملك موارداً عظيمة .. وتضم كفاءات عظيمة … ولكننا نفتقد من يدير الموارد والكفاءات لصناعة أمة عظيمة … #علمتني_الحياة
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 16, 2019