برنامج الأغذية العالمي: يتم التلاعب بالمساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحـوثيين باليمن

"اليوم لابد ان أبلغكم بأن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يتم منعه من إيصال المساعدات الغذائية الي الأشخاص الأشد جوعاً في #اليمن، حيث يتم التلاعب بالمساعدات الغذائية في المناطق التي تخضع لسيطرة أنصار الله على حساب الأطفال والنساء والرجال الذين هم في أمس الحاجة اليها." pic.twitter.com/eNhi6nOYKz

— WFP بالعربي (@WFP_AR) June 17, 2019