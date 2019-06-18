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برنامج الأغذية العالمي: يتم التلاعب بالمساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحـوثيين باليمن

منذ 3 ساعات
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كشف المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي، عن منعهم من إيصال المساعدات الغذائية إلى الأشخاص الأشد جوعاً في اليمن، مبيناً أنه يتم التلاعب بالمساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحـوثيين على حساب الأطفال والنساء والرجال الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وأكد بيزلي أنه يوجد لديهم الدعم المادي الكافي في اليمن وأنهم بحاجة فقط للتمكن من الوصول إلى من يحتاج المساعدة، مناشداً جميع المعنيين بالأمر أن يفعلوا كل ما بوسعهم للسماح لهم بالقيام بعملهم وإنقاذ الأرواح، مشيراً إلى أن هذا الأمر يخص نزاهة الأمم المتحدة والنظام الإنساني حول العالم.

وأضاف أن الوضع الإنساني في اليمن مؤسف وعلى الرغم من المعاناة الهائلة التي يعانيها 20 مليون يمني، فإنهم يواجهون مقاومة عنيفة للقيام بوظيفتهم وهي محاولة مساعدة الناس في البقاء على قيد الحياة.

وأوضح أن العديد من الدول تقدم أكثر من 150 مليون دولار شهرياً إلى برنامج الأغذية العالمي، لتقديم المساعدات إلى اليمنيين الأكثر احتياجاً، مضيفاً أنه عندما تذهب هذه المساعدات إلى مَن لا يحتاجها ولا تصل إلى الفقراء فهل هذا يكون خذلاناً للإنسانية، مؤكداً أنهم لا يمكنهم السماح باستمرار هذا الوضع.

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