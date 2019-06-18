ثقافة وفنون
جمعية “إعلاميون” تعايد الإعلاميين بخدمات سكانية وطبية وتعليمية مدعومة من جهات حكومية ومؤسسات أهلية وتجارية
عايدت جمعية “إعلاميون”، أعضائها والإعلاميين بحزمة مفاجئات تتمثل في إطلاق جمعية تعاونية إسكانية للإعلاميين مدعومة من وزارتي الإسكان والعمل والتنمية والاجتماعية، وتوقيع الجمعية عدد من الشركات الاستراتيجية التي تتضمن خدمات طبية وتعليمية وتطويرية للإعلاميين وأبناء.
وشهد حفل المعايدة الذي اقامته الجمعية على شرف سعادة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الأستاذ سليمان بن عبد العزيز الزبن بمناسبة عيد الفطر المبارك لأعضاء الجمعية وزملائهم الإعلاميين والإعلاميات في فندق كراون بلازا الرياض الشريك الاستراتيجي للجمعية، وذلك حضور عدداً من أساتذة الإعلام تقدمهم وكيل وزارة الإعلام الأسبق الدكتور علي النجعي، المدير العام لمجموعة قنوات MBC السعودية الأستاذ محمد التونسي، عميد كلية الإعلام والاتصال السابق البرفسور عبدالله الرفاعي، وعدد كبير من الإعلاميين المخضرمين والشباب وأعضاء الجمعية من مختلف مناطق المملكة، فيما كان ضيفي الشرف الإعلاميين القديرين المذيع سعد العتيبي والمذيعة سلوى شاكر.
واستهل الحفل الذي قدمته الزميلة المذيعة هناء الركابي، بالسلام الملكي، ثم كلمة سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون” الأستاذ سعود بن فالح الغربي، الذي رحب بضيف الحفل سعادة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية شاكراً له تلبية الدعوة وتشريف حفل الجمعية، مضيفاً بأن جمعية “إعلاميون” تميزت بتقديم إعلاميين خدموا وطنهم ودينهم ومجتمعهم.
وقال الغربي: سعداء بإقامة هذه المعايدة لأعضاء الجمعية والزملاء الإعلاميين الذين شرفونا بالحضور، وهي مناسبة نجدد بها التواصل وتعزيز العلاقات الأخوية ونحن فخورين بهذا الحضور والمشاركة والاحتفاء برموز الإعلام والشركاء لجمعية “إعلاميون” وتقديم معلومات توضح توجه وأهداف الجمعية ومساهمتها لتقديم الصورة الإيجابية للعمل الإعلامي المهني المتجدد، وأن “إعلاميون” مدرسة مجتمعية للإعلام تعلم فيها الكثير وحركت الكثير من المبادرات المؤسسات والهيئات من منطلقات تنافسية مهنية.
وبدوره، تحدث سعادة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الأستاذ سليمان بن عبد العزيز الزبن، مؤكداً سعادته بهذا اللقاء الجميل من خلال حفل المعايدة لجمعية “إعلاميون” والتفاعل الاجتماعي الإيجابي، مؤكدا بأن هذه التفاعلية ما تسعى إليه الوزارة ممثلة في وكالتها للتنمية واستثمار الجمعيات لخدمة المجتمع، وأن جمعية “إعلاميون” يجب أن تكون مثال يحتذى به لوجود جمعيات أخرى متخصصة لما لمسناه من جمعية “إعلاميون” من روح العمل والمبادرة.
من جهته، ألقى مدير المبيعات في فندق كروان بلازا الرياض الأستاذ عبد الرحمن الشهراني، كلمة الشريك المكاني بالنيابة عن المدير الإقليمي بمنطقة الرياض مدير عام الفندق الأستاذ فادي صوايا، مقدماً التهنئة للجمعية وأعضائها والإعلاميين السعوديين بالمعايدة، ومؤكداً سعادتهم بالشراكة مع جمعية “إعلاميون” والمساهمة في العمل الإعلامي، قائلاً: تشرفنا بدعم رؤية المملكة من خلال شراكتنا المجتمعية مع جمعية “إعلاميون”.
وتحدث سعادة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون” والمتحدث الرسمي للجمعية المذيع القدير والمخضرم الأستاذ عبد العزيز العيد، قائلاً: نحن فخورين جداً بما وصلت إليه جمعية “إعلاميون” حيث بدأنا بإمكانيات محدودة، وكانت بالنسبة لنا حلم كبر مع الوقت وأصبح حقيقة على أرض الواقع ووصلت إلى ما وصلت إليه الأن من مكانه مؤثرة وعقد شراكات استراتيجية، وهناك مفاجئات سارة للجمعية بمشاركة وزارتي العمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والإسكان اللتين وافقتا على تأسيس الجمعية الاسكانية التعاونية للإعلاميين وأبدت وزارة الإسكان استعداداتها لتمويلها ودعمها، وأن هذا الدعم الذي يمثل اهتمام ولاة الأمر حفظهم الله بتنمية الانسان والمكان والدفع في سبيل التقدم الحضاري وتشجيع المشاركة المجتمعية من خلال ما حملته رؤية المملكة 2030 التي تؤسس لنهضة اممية غير مسبوقة.
من جانبه، تحدث سعادة الأمين العام لجمعية “إعلاميون” الأستاذ ناصر الغربي، مشيدا بشركاء الجمعية الاستراتيجيون، وما قدموه من مساهمات كبيرة للجمعية ولأعضائها ودعمها بما يرفع من مستوى الجمعية على المستوى الإعلامي والخدمة المجتمعية، مؤكداً تطلع الجمعية إلى المزيد لتحقيق رسالتها المهنية والحضارية والمجتمعية والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وشهد الحفل بعد تكريم ضيفي شرف المعايدة والشريك الاستراتيجي فندق كراون بلازا الرياض، جلسة حوارية مع ضيفي الشرف المذيعان العريقان الإعلامي القدير الأستاذ سعد العتيبي، والمذيعة المخضرمة الأستاذة سلوى شاكر، وأدار الحوار عضو الجمعية المذيع محمد الشريف.
تدشين مبادرة #معكم _ بدمائنا دعماً لأبطال الحد الجنوبي
دشن سعادة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الأستاذ سليمان بن عبد العزيز الزبن، وسعادة رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون” الأستاذ سعود بن فالح الغربي، أحدث الحملات الإنسانية والوطنية التي أطلقتها جمعية “إعلاميون” على هامش احتفالية الجمعية لمعايدة للإعلاميين، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية للبيعة لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله، وهي حملة #معكم _ بدمائنا دعماً لجنودنا البواسل أبطال الحد الجنوبي، وذلك بالتعاون مع الخدمات الطبية للقوات المسلحة ممثلة في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، حيث دعت الجمعية جميع الزملاء والزميلات للإعلاميين للمشاركة في الحملة كتعبير عن الامتنان والتقدير لما يقدمه رجال الوطن من تضحيات عظيمة لحفظ أمن هذا الوطن.