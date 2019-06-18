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فيديو | لقطات توثق تورط الحرس الثوري الإيراني في الهجوم على الناقلتين في خليج عمان

منذ دقيقة واحدة
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وثقت مجموعة من الصور التي نشرها البنتاغون تظهر عناصر إيرانية في قارب سريع وهي تزيل اللغم اللاصق غير المنفجر من هيكل الناقلة اليابانية “كوكوكا كوراجوس”، والآثار المتبقية التي تدل عليه، وهو ما يؤكد تورط الحرس الثوري الإيراني في الهجوم على الناقلتين في خليج عمان.

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