فيديو | لقطات توثق تورط الحرس الثوري الإيراني في الهجوم على الناقلتين في خليج عمان

#شاهد | المزيد من الأدلة على تورط #الحرس_الثوري_الإيراني في الهجوم على الناقلتين في #خليج_عمان. صور نشرها #البنتاغون تظهر عناصر إيرانية في قارب سريع وهي تزيل اللغم اللاصق غير المنفجر من هيكل الناقلة اليابانية "كوكوكا كوراجوس"، والآثار المتبقية التي تدل عليه.#ايران pic.twitter.com/B2RBAW1Fuu

— فريق التواصل DOS (@DOTArabic) June 18, 2019