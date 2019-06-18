ثقافة وفنون
نادي أبها الأدبي يعلن عن أكثر من 50 فعالية ثقافية
أعلن نادي أبها الأدبي عن نحو (50) فعالية من فعالياته وفعاليات لجانه الثقافية لصيف ابها 1440هـ 2019م، وذلك بعد انتهاء برنامج الملتقى الرمضاني الثاني الذي كان أقامه خلال موسم شهر رمضان المبارك، ويشتمل البرنامج على لقاءات ثقافية وندوات فكرية وأمسيتين شعريتين وأمسيتين قصصيتين إحداهما للرواد في كتابة القصة والثانية للشباب. ولقاء خاص مع الأديب والوجيه د. عبد الله باشراحيل حول تجربته الأدبية وما يشرف على إدارته من الجوائز والأنشطة الثقافية، بالإضافة على قائمة أخرى من المحاضرات المتنوعة.
وقال رئيس نادي ابها الأدبي الدكتور أحمد علي آل مريع: أتقدم أولا بجزيل الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة عسير ولفريق العمل مع سموه على ما نلقاه من دعم ومساندة، كما أتقدم بالشكر للزملاء في مجلس الإدارة الذين تكرموا بالموافقة على تشكيل فريق متابعة وتنفيذ أماسي الصيف الأدبية وبرامجه الثقافية، والذي يتكون من د. أحمد ىل مريع رئيس النادي، والدكتور خالد أبو حكمة والأستاذة كفى عسيري من الجمعية العمومية والزملاء في النادي الأساتذة أحمد الحياني وجمال عسيري، مع المسؤول الإعلامي الأستاذ محمد طالع. موضحا أن برنامج هذا الصيف- وبحسب ما أقره فريق العمل- أتت في معظمها امتدادا للورشة التي دعا لها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة العام الفائت، وشرفنا فيها بمشاركة أكثر من خمسين مثقفا ومثقفة من منطقة عسير، حيث جدولت هذه الآراء والمقترحات وتم استقطابها وتفعيل ما أمكن منها جميعا في فعاليات هذا الصيف كما وعدنا المثقفين آنذاك. مؤكدًا أن برامج النادي تهدف للمتعة والفائدة وشاكرا كل من تعاون معنا وعلى الخصوص الزملاء المثقفين والأدباء ضيوفنا الكرام رموز وأعلام هذه الليالي الإبداعية والفكرية في فعالياتنا الصيفية الثرية.
وأضاف بأن لجنة الشباب التي سيعلن عن تدشينها رسميا في بداية شهر ذي القعدة ستولى اقتراح وتنظيم برنامج ثقافي شبابي خاص بها، على امتداد أسبوع كامل من 4- 11 ذي القعدة وقد أقر فريق الفريق البرنامج وسيعلن بصورة مستقلة عن طريق لجنة الشباب في النادي.
وبخصوص حفل افتتاح منشآته الجديدة وتكريم التمير في دورته الرابعة، وتدشين الدفعة الثانية من إصدارات النادي الحديثة والبالغة نحو (20) كتابا. قال: سيتم ذلك بالتنسيق مع إمارة منطقة عسير وسيعلن الموعد في خلال الأيام القريبة القادمة.
وبحسب ما جاء في كتيب أصدره النادي يشتمل على الفعاليات الثقافية فقد تجاوزت 50 فعالية على النحو الآتي:
فعاليات أدبي أبها الثقافية
صيف أبها
1440هـ / 2019م
فريق العمل
د. أحمد بن علي آل مريع
رئيس نادي أبها الأدبي
رئيساً للجنة
د. خالد بن سعيد أبو حكمة
أميناً ومديراً تنفيذياً
أ. أحمد بن علي الحياني
سكرتير النادي – عضواً ومنسقاً
أ. جمال علي إبراهيم آل إبراهيم
عضواً
أ. كفى بنت عايض عسيري
عضوا
الفعاليات الثقافية في نادي أبها الأدبي
صيف أبها 1440 هـ – 2019 م
عنوان الفعالية
المشاركون
تاريخ الفعالية
مكان الفعالية
1
أ)- افتتاح منشآت النادي (المسرح، قاعات المحاضرات والورش ، والمرافق السكنية).
ب) تدشين أكثر من 20 عنواناً.
ج ) تكريم التميز للرواد
المكرمون
١- ا.د غيثان بن علي بن جريس، في مجال الدراسات التاريخية والتوثيقية في منطقة عسير.
٢- د عمر بن غرامة العمروي، في مجال التحقيق والدراسات المحلية.
٣- الأديب الأستاذ علي عبدالله مهدي الألمعي، في مجال الشعر الوطني.
يحدد بالتنسيق
الثامنة والنصف مساء
نادي أبها الأدبي
2
محاضرة بعنوان
“جماليات القط”
د. علي مرزوق
إدارة
أ.عبد الرحمن الجوني
الخميس 17 شوال 20 يونيو السابعة مساء نادي أبها الأدب
بالشراكة مع جسفت عسير
3
معرض فني
في جماليات القط
مجموعة من الفنانين والفنانات
17-18 شوال
20-21 يونيو
السابعة مساء
نادي أبها الأدبي
بالشراكة مع جسفت عسير
4
محاضرة
” الإشكاليات المنهجية عند التيارات الايدلوجية الإسلامية المعاصرة “
د. بدر العامر
إدارة
د. محمد بن سرار اليامي
الأحد
20 شوال
23 يونيو
السابعة مساء
نادي أبها الأدبي
5
أمسية شعرية
أ.أحمد محمد الكبيبي عسيري
د.دلال المالكي
أ.موسى محرق
د. مها العتيبي
إدارة : أ. حسن القرني
الأربعاء
23 شوال
26 يونيو
السابعة مساء
نادي أبها الأدبي
م
عنوان الفعالية
المشاركون
تاريخ الفعالية
مكان الفعالية
6
لقاء مع الأديب
د. عبد الله باشراحيل
إدارة
أ. مشهور محمد مريسي الحارثي
الأحد
27 شوال
30 يونيو
السابعة مساء
نادي أبها الأدبي
7
محاضرة
“القوة الناعمة بين الاستعلاء الغربي والتواضع الشرقي”
د. عبدالله الطاير
إدارة
د. علي سعد الموسى
الإثنين
28 شوال
1 يوليو
السابعة مساء
نادي أبها الأدبي
8
أمسية إبداعية نسائية
بالتعاون مع
أمانة منطقة عسير
أ- (السرد)
أ. تغريد العلكمي
أ. نوال طالع
ب- (الشعر)
أ. زهرة آل ظافر
د. لينة عسيري
إدارة
أ. نورة مروعي
الثلاثاء
29 شوال
2 يوليو
السابعة مساء
مسرح الأمانة بعسير
م
عنوان الفعالية
المشاركون
تاريخ الفعالية
مكان الفعالية
9
أمسية قصصية
لرواد القصة في المملكة
أ.خليل الفزيع
أ.عبدالرحمن الدرعان
أ.محمد منصور الشقحاء
إدارة
أ.خالد اليوسف
الأربعاء
30 شوال
3 يوليو
السابعة مساء
نادي أبها الأدبي
10
أسبوع الشباب
ورش. دورات. لقاءات. فنون. مسابقات …
(تفصيلاته لاحقًا)
لجنة الشباب في النادي
زيد آل نازح
محمد الشهري
عبد الوهاب الأحمري
4 – 11 ذوالقعدة
7-14
يوليو
4 – 7 مساء
كل يوم
نادي أبها الأدبي
11
ندوة
المجالس الثقافية الأهلية
أ.عبدالرحمن موكلي
أ.د.عبدالمحسن القحطاني
م.معن الجاسر
إدارة
د.عبدالرحمن البارقي
الإثنين
5 ذو القعدة
8 يوليو
السابعة مساء
نادي أبها الأدبي
12
أمسية سردية:
(رؤى، وتجارب، ونصوص)
أ. عبدالواحد اليحيائي
أ. محمد الراشدي
إدارة:
أ. إبراهيم مضواح
الأحد
18 ذوالقعدة
21 يوليو
السابعة مساء
نادي أبها الأدبي
م
عنوان الفعالية
المشاركون
تاريخ الفعالية
مكان الفعالية
13
ندوة فكرية
“في مفهوم المثقف”
أ. زياد السالم
أ.د. سعد البازعي
أ.د. محمد ربيع الغامدي
إدارة
د. أحمد بن علي
آل مريع
الأربعاء
21 ذوالقعدة
24 يوليو
السابعة مساء
نادي أبها الأدبي
14
ندوة
“مسؤولية الإعلام اليوم”
أ.جميل الذيابي
د. سعيد السريحي
أ.د. فايز عبدالله الشهري
إدارة
د. أحمد بن عبدالله التيهاني
الأحد
25 ذوالقعدة
28 يوليو
السابعة مساء
نادي أبها الأدبي
15
ندوة
الأمن السيبراني
ووسائل التواصل الاجتماعي
د. علي بن أحمد أبو عابد
د. محمد الغبيري
إدارة
أ. فارس أبو ملحة
الأربعاء
28ذوالقعدة
31 يوليو
السابعة مساء
نادي أبها الأدبي
16
دورة تدريبية
أ.إبراهيم مضواح
يحدد لاحقاً.
مقر النادي
17
دورة تدريبية
أ.خالد اليحيا
يحدد لاحقاً.
مقر النادي
18
دورة تدريبية
أ.ظافر الجبيري
يحدد لاحقاً.
مقر النادي
19
دورات تدريبية
د.فارس عزيز
يحدد لاحقاً.
مقر النادي
20
دورة تدريبية
أ.محمد عسيري
يحدد لاحقاً.
مقر النادي
21
دورة تدريبية
أ.يحيى العلكمي
يحدد لاحقاً.
مقر النادي
برامج وفعاليات اللجان الثقافية التابعة لنادي أبها الأدبي
خلال صيف أبها 1440 هـ – 2019 م
م
عنوان الفعالية
المشاركون
تاريخ الفعالية
مكان الفعالية
1
محاضرة
أدب الكاتبة العربية بين ثقافتين
(دراسة مقارنة)
د. نوره سعيد القحطاني
إدارة
د. نوره سعد الشهراني
الأربعاء
15 شوال
18 يونيو
السابعة مساء
اللجنة الثقافية ببيشة- نادي الحي بالثانوية الخامسة
ببيشة
2
محاضرة
وقفات مع سيرة
(محمد بن دهمان)
د. عمر بن غرامة العمروي
الأربعاء
16 شوال
19 يونيو
السابعة مساء
مقر اللجنة الثقافية بتنومة
3
محاضرة
(تجربتي في كتابة القصة القصيرة)
القاصة / فاطمة كنفر
الأربعاء
16 شوال
19 يونيو
التاسعة مساء
المكتبة العامة
ببيشة
4
الأسواق الشعبية في محافظة المجاردة
حسن فيصل آل يماني
إدارة: أحمد معيض الشهري
الجمعة
18 شوال 21 يونيو
السابعة مساء
لجنة المجاردة
5
جائزة الدكتور علي الألمعي جائزة التفوق الأولى في تهامة
أ. مريع علي الألمعي
شهر شوال
مسرح إدارة التعليم
برجال ألمع
6
دورة في الخط العربي
د.سيف الدين مرسي
بالتعاون مع
جامعة الملك خالد
شهر شوال
المعهد المهني بظهران الجنوب
7
أمسية شعرية
الشاعر حسن علي أبو علة
شهر شوال
محايل عسير
8
أمسية قصصية
أ.د.حسن حجاب الحازمي
شهر شوال
المعهد المهني بظهران الجنوب
م
عنوان الفعالية
المشاركون
تاريخ الفعالية
مكان الفعالية
9
أمسية شعرية
(لجنة المجاردة الثقافية)
أ. سراح زهير الشهري
أ.سعيد علي الشهري أ.محبوب فهيد القرني
إدارة
أ. صالح جراد الشهري
الخميس
8 ذوالقعدة
11 يوليو
السابعة مساء
نادي أبها الأدبي
10
محاضرة
دور الإعلام السياحي في رؤية 2030
عبد الله محمد العامر
الثلاثاء
20 ذوالقعدة
23 يوليو
التاسعة مساء
المكتبة العامة
ببيشة
11
ندوة
أسواق تنومة
د. زهير عبدالكريم
أ. رشاد الشهري
ذو القعدة
مقر اللجنة الثقافية بتنومة
12
تدشين كتاب “عطر”
للقاصة: عائشة عسيري
أ. عائشة عسيري
ذو القعدة
مسرح إدارة التعليم
برجال ألمع
13
أمسية وطنية
(وطن الوفاء والتلاحم)
مجموعة من الشعراء
ذو القعدة
المعهد المهني ظهران الجنوب
14
أمسية شعرية
د. مطلق شايع
ذوالقعدة
المعهد المهني بظهران الجنوب
15
محاضرة
تنومة في التاريخ.
أ. عمر ناصر الأسمري
ذوالقعدة
مقر اللجنة الثقافية بتنومة
16
التعليم العالي.. رؤية ووطن
معالي مدير جامعة الملك خالد
ذو القعدة
محايل عسير
17
أمسية شعرية
نخبة من شعراء بحر أبوسكينة
ذو القعدة
محايل عسير
18
محاضرة
رحلة المعرفة وتأليف الكتاب
أ.د. علي صالح الخبتي
الأربعاء
20 ذوالحجة
21 اغسطس
التاسعة مساء
المكتبة العامة
ببيشة
م
عنوان الفعالية
المشاركون
تاريخ الفعالية
مكان الفعالية
19
تدشين فريق اللجنة الشبابية
ثلاثون شابا وشابة من أصدقاء اللجنة
ذو الحجة
1440هـ
مسرح إدارة التعليم
20
دورة في تحليل النص الأدبي
د. خضران السهيمي
ذو الحجة
المعهد المهني بظهران الجنوب
21
التراث في المحافظة
(قرية ربوع بلادي نموذجا)
مالك قرية ربوع بلادي
أ. محمد الغاوي، إدارة: أ. الحفظي شارع
الأحد
24 ذوالحجة
25 اغسطس
السابعة مساء
لجنة المجاردة
22
استحقاق واحتفاء
تكريم الأديب أ.إبراهيم طالع الألمعي
ذوالحجة
لجنة رجال ألمع