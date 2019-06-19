أنحاء الوطن

“الغذاء والدواء” تحذر من منتج لفرد الشعر يحتوي على نسب عالية من فورمالدهيد

منذ دقيقة واحدة
0 0 أقل من دقيقة

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين بالتخلص من منتج فرد الشعر MOEHAIR Plus Original Hair Repair System، والتوقف عن استخدامه.

وحذرت الهيئة من احتواء المنتج على نسبة عالية من مادة فورمالدهيد تتجاوز الحدود المسموح بها، مؤكدة أنها تنسق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع دخوله، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق منافذ البيع المخالفة.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن تتبعها من خلال الهيئة، لافتة إلى أن التعرض لنسب عالية من مادة فورمالدهيد قد يتسبب في مخاطر صحية.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

النيابة العامة تحذر من الدخول غير المشروع للمواقع الإلكترونية والعبث بها‎.. وتوضح العقوبة

منذ 36 دقيقة

“العمل” تعلن تمديد التسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية حتى 6 ذي القعدة‎

منذ 49 دقيقة

ضبط محطة باعت وقوداً مخلوطاً تضررت بسببه عدة مركبات.. و”التجارة” تلزم صاحبها بإصلاح السيارات

منذ 59 دقيقة

“جود الإسكان” تسدد إيجار المنزل عن 319 أسرة مستحقة في 10 مناطق بالمملكة‎

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق