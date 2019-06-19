“الغذاء والدواء” تحذر من منتج لفرد الشعر يحتوي على نسب عالية من فورمالدهيد

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين بالتخلص من منتج فرد الشعر MOEHAIR Plus Original Hair Repair System، والتوقف عن استخدامه.

وحذرت الهيئة من احتواء المنتج على نسبة عالية من مادة فورمالدهيد تتجاوز الحدود المسموح بها، مؤكدة أنها تنسق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع دخوله، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق منافذ البيع المخالفة.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن تتبعها من خلال الهيئة، لافتة إلى أن التعرض لنسب عالية من مادة فورمالدهيد قد يتسبب في مخاطر صحية.