فيديو | “إبراهيم سيرجيو” من أمام الكعبة: كنت تائهاً لـ45 عاماً والآن وُلدت من جديد

إبراهيم سيرجو في زيارته الأولى لـ #المسجد_الحرام :"45 سنة كنت تائه واليوم ولدت من جديد"#إعلام_بروح_الحرمين #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/nTcbihXiaV

— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) May 25, 2019