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فيديو | “إبراهيم سيرجيو” من أمام الكعبة: كنت تائهاً لـ45 عاماً والآن وُلدت من جديد

أنحاء أنحاء مايو 27, 2019

عبر المحترف السابق بصفوف الهلال والاتحاد، البرازيلي سيرجيو ريكاردو، عن سعادته بالزيارة الأولى للمسجد الحرام وتأدية مناسك العمرة في رمضان الحالي.

وقال اللاعب السابق، الذي أصبح اسمه “إبراهيم” حسب ما جاء في مقطع فيديو نشرته رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، إنه كان تائها لنحو 45 عاماً، ولكن بعد اعتناقه الإسلام بات يرى نفسه وكأنه ولد من جديد.

وأضاف أنه لم يكن يتصور أن يأتي يوم ويقف أمام الكعبة المشرفة، مبيناً أن مشاعر مختلفة تختلج بداخله ولا يعلم كيف يعبر عنها.

وظهر سيرجيو في الفيديو مرتدياً الثوب السعودي والشماغ وهو يتجول في صحن المطاف، ويضع يديه وجبهته على “الركن اليماني” بالكعبة المشرفة.

وكان مقطع فيديو آخر جرى تداوله السبت، أظهر اللاعب “سيرجيو ريكاردو “بساحة المسجد الحرام، وذلك بعد اعتناقه الإسلام مؤخراً.

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