فيديو | متهور يناور بسيارة في طريق سريع مع وجود رضيع بداخلها.. وناشطون يعبّرون عن سخطهم

جسمي تشنج لما شفت هالمقطع .. لهالدرجه مافيه اي احساس ولا رحمة ولا خوف ، شذنب الطفلللللللل ياناااسسسسس !!!!! pic.twitter.com/9eGttnGBnC

— مصعب المالكي (@Mosabmalki) June 2, 2019