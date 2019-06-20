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بعد منافسة شرسة مع “العربية” و”فلاي دبي”.. “طيران ناس” يفوز بجائزة أفضل موظفي شركة طيران في الشرق الأوسط
تمكن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، من انتزاع جائزة أفضل موظفي شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للعام 2019.
ويأتي هذا الفوز الثمين، بعد منافسة شرسة مع كل من طيران العربية وفلاي دبي، في تأكيدٍ على نتائج العمل الدؤوب الذي ينفّذه طيران ناس في مجال تدريب الموظفين وتوطينهم، إذ أطلق مبادرات وبرامج عدة تعنى بتدريب الطيارين السعوديين وصقل مهاراتهم، إلى جانب برامج تدريب مخصصة لطاقم الطيران من مضيفين ومضيفات ومهندسين وتقنيين. وترافق ذلك مع برامج توطين شملت كل الفئات، بما ينسجم مع توجّه رؤية المملكة 2030 في سعودة الوظائف.
ويسعى العاملون في طيران ناس إلى بذل كثير من الجهد بهدف إرضاء العملاء كافة، ويتكاتفون دائماً كفريق واحد يعمل بكل احترافية ومهنية لتحقيق تطلعات السوق، والتميّز في الخدمة، كما يحرصون دائماً على مواصلة التطوير بهدف الريادة في قطاع الطيران الاقتصادي في الشرق الأوسط.
وتعدّ هذه الجائزة امتداداً لكثير من الجوائز التي فاز بها طيران ناس وأبرزها جائزة السفر العالمية كأفضل طيران اقتصادي للمرة الخامسة على التوالي في دبي، إضافة إلى جائزة أكثر 100 علامة تجارية سعودية رواجاً، والتي تسلمها من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة. كما فاز طيران ناس للمرة الثالثة على التوالي بجائزة سكاي تراكس العالمية عن فئة أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط، وحصل على شهادة برنامج “أيوسا” (IOSA) المعتمدة من اتحاد النقل الجوّي الدولي “إياتا” (IATA)، وهي بمثابة تأكيد دولي معتمد لتقييم إجراءات أنظمة التشغيل الخاصة بشركات الطيران والتزامها بتطبيق أعلى معايير أنظمة مستويات السلامة.
يذكر أن جوائز «سكاي تراكس» العالمية، هي جوائز مستقلة ومحايدة أُطلقت للمرة الأولى في العام 1999. ويدلي المسافرون من شتى أنحاء العالم، بأصواتهم من خلال استطلاع خاص لقياس مدى رضاهم عن تجربة سفرهم جواً، ومن ثم يُختار الفائز من شركات الطيران العالمية. وتشتهر هذه الجوائز في وسائل الإعلام العالمية بأنها جوائز الأوسكار لقطاع الطيران.