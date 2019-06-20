هنا و هناك
بيرن.. بوابة جبال الألب
تفتخر بيرن القديمة (موقع اليونيسكو للتراث العالمي) مع 6 كلم من أروقتها بواحد من أطول أماكن التسوق المغطاة في أوروبا. لا تُعد النوافير التزيينة جميلةً للمشاهدة فقط، بل تتدفق بمياه الشرب المنعشة ذات النوعية الممتازة. ويتيح المنظر الأكثر جمالاً حديقة الورود المرتفعة. يُعد المنتزه الكبير مكان مثالي للعائلات بالإضافة إلى متنزه بيربارك القريب الذي يضم 3دببة -وهي الحيوانات الشعارية لبيرن. وهي بفضل موقعها المركزي، مثاليةً للنزهات إلى إنترلاكن، يونغفراو عبر سويسرا. وتشتهر عموماً باسم بوابة جبال الألب
Bern.com/en
www.myswitzerland.com/ar/bern.html
إيمّينتال كينجز واي
يعد “كينجز واي” أحدث معالم الجذب لمعرض ألبان تابع لقرية الجبن إيمّينتال،على بعد 45 دقيقة بالسيارة من بيرن. ستتعلّم خلال الجولة العديد من الحقائق حول تاريخ علامة ايه أو بي إيمينتالر وكيفية صناعة الجبن الشهير. توضّح الجولة، التي تمزج بين التكنولوجيا الرقمية وحب الفلاحين لتجربة مثيرة، العملية بأكملها لتحويل الحليب إلى جبن لذيذ، حيث تُخزّن اقراص جبن ايه أو بي إيمينتالر الدائرية حتى تنضج. أهم ما يميز هذه الجولة هو جلسة تذوق خاصة لايه أو بي إيمينتالر الأصلي. يساهم أخذ العينات بجعل التجربة أكثر أصالة.
يعد إيمّينتال شو دايري، بطابعة القروي الواقع على بعد 40 دقيقة من بيرن، مكانًا عائليًا جذابًا للتعلم منه واكتشافه. تشكّل قرية الجبن الصغيرة مزيجاً من الماضي والحاضر وتقدم لك تجربة فريدة من نوعها. اصنع جبنة الكريمة الخاصة بك يوميًا في الساعة الثانية بعد الظهر. مقابل 7 فرنك سويسري للشخص الواحد. مفتوح على مدار العام.
www.emmentaler-schaukaeserei.ch/en
https://www.bern.com/en/detail/emmental-show-dairy
مركز تسوق وترفيه ويستسايد
يُعد مركز التسوق والترفيه ويستسايد مكاناً مثيراً للتواجد فيه بنكهة دولية. تشكّل ويستسايد، بوابة المدينة الجديدة إلى بيرن، ومكاناً أنيقاً للجميع للتسوق، الإقامة، الاستمتاع والاسترخاء.
ستجد هنا أيضًا متنزه بيرناكوا المائي الذي يوفر للعائلات متعة مائية خالصة. حمامات سباحة داخلية وخارجية، مياه عذبة ومالحة، زلاقات عملاقة، خليج المياه البيضاء ومنطقة جذابة للأطفال الصغار التي تضمن جميعها المتعة والألعاب والاسترخاء.
https://www.bern.com/en/detail/the-shopping-and-leisure-center-westside
https://www.bern.com/en/detail/bernaqua
الإقامة:
فندق شفايزرهوف لوسيرن
بتصنيف خمس نجوم الذي جُدّد بالكامل هو مزيج من التقاليد الفخمة مع الذوق المعاصر، التصميم النبيل والخدمة الحصرية مع صالة للسيجار ومنطقة عافية مساحتها 500 متر مربع وتيراس على السطح يطل على المدينة القديمة. إنه ينتمي إلى كتارا للضيافة المحدودة في الدوحة، ويقدم خدمات خاصة للضيوف القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي.
www.schweizerhof-bern.ch/en
فندق بيلفيو بالاس
يقع فندق يلفيو بالاس السوبيريو بتصنيف خمس نجوم في قلب المدينة القديمة، ويشع بالأجواء الفريدة لفندق كبير. الفندق هو المقر المفضّل للحكومة السويسرية. إلى جانب حرية الخدمة الممتازة، فإنه يوفر مناظر ملهمة لنهر آراء وجبال الألب من أجنحة مُجدّدة بالكامل.
www.bellevue-palace.ch/en
مطعم نومي في بيلفيو بالاس
مع مطعم نومي، وسّع فندق بلفيو بالاس عروض الطهي بمفهوم شبابي حضري. يقدم المطبخ ذو المفهوم المفتوح والتصميم الداخلي-الذي يشبه مطاعم لندن أو نيويورك الشهيرة بالعديد من أحجار البازلت ذات اللون النحاسي-جزءًا كبيرًا من الذوق العالمي. كما تركز القائمة التي صممها رئيس الطهاة أليكس جيفري على الطابع الدولي، مع الأطباق والسلطانيات من الشواية مثل سمك القد ميسو، والميل فاي الخضروات للنباتيين، ويضمن الدي جي أن يترافق كل شيء بالألحان المثالية.
https://www.bern.com/en/berns-best-restaurants
http://noumi.ch/en
الأنشطة:
متنزه الحبال في بيرن
يقع متنزه الحبال في بيرن في (غابة) بيرنر دالولتزيفالد. تمتد سبع مسارات عوائق إلى ارتفاعات تتراوح من 4 إلى 23 مترًا عبر الغابة وتوفر لك تجربة فريدة حقًا.
الرابط: https://www.bern.com/en/detail/rope-park-bern
“آرت أوف سنت”مصنع العطور
سيختبر الزوار الذين ينتقلون عبر الباب الخشبي البني في منطقة راتهاوسغاسه في بيرن موسم حقيقي لإحساسهم بالرائحة.
يعد خط العطر “BERN COLLECTION” بمثابة تكريم للعاصمة. وأول ابتكار من هذا الخط الجديد والفريد من نوعه: آرايفاسر. تذكرنا الرائحة المنعشة والمائية بنهر آري. كما تحتوي على عنصر خاص يثير الإحساس بالسعادة. هدية تذكارية شديدة التميّز.
يقدم الاستوديو ورشة عمل حصرية مع مقدمة لتاريخ العطور يليها ابتكار عطر مخصص، سواء للأفراد أو للمجموعات. يمكن أيضًا حجز الحدث مع تقديم المأكولات.
بيرن: فردوس التسوق حيث يمكنك التنزّه والترفّيه.
كل ما قد يحبه قلبك – قد تجده في العاصمة السويسرية، من متاجر حديثة للغاية، بوتيكات الأزياء وصولاً إلى المتاجر المتخصصة الرائعة؛ حيث يقع كلا شارعي التسوق الرئيسيين، شبيتال غاسة وماركت غاسة، في قلب المدينة القديمة.
تحاذي ستة كيلومترات/ أربعة أميال من الأروقة حدود هذه المدينة المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي العالمي، وتدعوك للاستمتاع بتجربة تسوّق مميزة للغاية. كما منحت الأروقة الشهيرة بيرن أحد أطول متنزهات التسوق المغطاة في أوروبا. والأهم من ذلك: بينما استسلمت شوارع التسوّق الفاخرة الأخرى منذ فترة طويلة للسلاسل الدولية، لا يزال العديد من المتاجر المحلية مزدهرة بين متاجر أروقة بيرن.
وتدعو أجواء البحر المتوسط للمقاهي والمطاعم في الشوارع الزوار للاسترخاء والاستمتاع بالأجواء. كما تشكل متاجر قبو بيرن ميزة خاصة أخرى للمدينة: في العصور الوسطى، قدم مهندسو بيرن القدماء أقبية التخزين على جانبي الأزقة الواسعة. حالياً، تضم هذه الأقبية محلات الأزياء والمعارض الفنية. في أيام الثلاثاء والسبت، تُقام الأسواق الملونة مع الخضروات الطازجة والزهور ومنتجات اللحوم في بوندسبلاتز (ساحة البرلمان) و مونستربلاتز (ساحة الوزير). وينتصب مركز ويستسايد للترفيه والتسوق في تناقض واضح مع هذا. في عام 2008، افتُتح هذا المجمع الذي صممه دانيال ليبسكيند، وهو يوفر عالماً من تجارب التسوق عبر مساحة تبلغ 23500 متر مربع لا يمكن وصفها إلا في صيغتها الفائقة. ولكن لدى بيرن أيضاً الكثير لتقدمه: متحف أينشتاين، زيبلماريت التقليدي (سوق البصل)، وبانهوفبلاتز (ميدان المحطة) المعاد تصميمه، وزينتروم باول كلي على سبيل المثال لا الحصر.
بيرن – الكل في واحد
“هذا أجمل مكان رأيناه على الإطلاق”، كانت هذه عبارة يوهان فولفغانغ فون غوته التي كتبها في رسالة إلى صديقته شارلوت فون شتاين أثناء إقامته في بيرن عام 1779. واليوم لا تزال العاصمة السويسرية تسحر زوارها بسحرها ومناطق الجذب المتنوعة فيها وأحداثها.
لا توجد مدينة أخرى في سويسرا تقدم ثروة رائعة من الثقافة والترفيه مثل بيرن. وتُعد كلمات مثل مستعجل ومحموم مفردات غريبة لدى البيرنيين، لأنهم يستمتعون بالحياة في مدينتهم ويستغرقون وقتاً بما هو مهم حقاً. الكلمة السحرية لهذا النمط المميز من الحياة هي التباطؤ. لا يدع البيرنيون أنفسهم ينشغلون بالعمل بسهولة، وسيعيشون حياتهم وفق إيقاعاتهم الخاصة. تجعل أجواء البلدة القديمة من السهل الاسترخاء والراحة.
وقد كانت بلدة بيرن القديمة مصنفة كموقع اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1983. تقع العاصمة السويسرية التي تأسست عام 1191 بكل عظمتها في منعطف نهر آراي. أظهر مخططو المدن في القرن الثاني عشر ميلاً لبناء مدينة مثيرة للإعجاب للغاية، تُعتبر اليوم واحدة من أعظم الأمثلة المحفوظة جيداً للعمارة الحضرية في العصور الوسطى في أوروبا. بقيت الشوارع الضيقة المنظمة بشكل جيد كما هي حتى يومنا هذا. تتميز المدينة التاريخية بواجهات الحجر الرملي التي حُفظت جيداً والأفق الفريد لأسطح مدينة بيرن. وتُكمل إحدى عشرة نافورة منحوتة جميلة من القرن السادس عشر وساحة بيرن مينيستر هذه الصورة الاستثنائية.
تصطف ستة كيلومترات/ أربعة أميال من الأروقة، أو “لاوبين” كما تُعرف محلياً، الشوارع الضيقة لموقع اليونسكو للتراث العالمي، وتشكل واحداً من أطول متنزهات التسوق المغطاة في أوروبا وتقدم للزوار تجربة تسوق خاصة جداً. بينما سيطرت السلاسل الدولية منذ فترة طويلة على الشوارع الرئيسية في مدن أخرى، لا تزال الأروقة تضم العديد من المتاجر المحلية. وتشكل متاجر القبو إحدى الميزات الفريدة من نوعها في بيرن. في العصور الوسطى، طالب مهندسو بيرن القدماء بضرورة بناء أقبية تخزين تحت كل منزل على طول جانبي الشوارع الواسعة. حالياً، تعمل هذه الأقبية نفسها كمحلات الأزياء والمعارض الفنية. تعرض الأسواق الملونة منتجاتها في البوندسبلاتز (ساحة البرلمان) وفي مونستيرغاسه كل ثلاثاء وسبت، حيث تقدم المنتجات الطازجة والزهور واللحوم.
ومع ذلك، يهتم البيرنيون أيضاً بالفن المعماري المعاصر، كما يوضح البناء الأخير لمبنيين تذكاريين. يعتبر زينتروم باول كلي (2005) للمهندس المعماري رينزو بيانو بمثابة تحفة معمارية تمتزج مع الطبيعة المحيطة بطريقة مدهشة. يعد مركز ويستسايد للترفيه والتسوق (2008) أحد أبرز معالم بيرن، حيث يثير تفرّد بنيته المعمارية إعجاب زائريه. ابتكر المهندس المعماري الأمريكي دانييل ليبسكيند عالماً استثنائياً يجمع بين الانسجام والفعاليات والتسوّق تحت سقف واحد.
لدى بيرن الكثير لتقدمه: العديد من الفعاليات مثل مهرجان الجاز الدولي في بيرن، وكرنفال بيرن و وزيبلماريت التقليدي (سوق البصل). يفخر الفندق البيريني بشكل خاص بـ”ـ أجمل حوض نهر في العالم”، مارزيلي، الذي يجذب عدداً لا يحصى من الزوار كل صيف للاستمتاع بالسباحة في نهر آراي خلال الطقس الحار. ينعكس التنوّع في بيرن أيضاً في خيارات الطهي. تُقدّم مأكولات من جميع أنحاء العالم إلى جانب الأصناف التقليدية مثل روستي البيريني. كما تتميّز بيرن بشخصية من الشوكولاتة: أشهر شوكولاتة سويسرية “توبليرون” بشكل مثلثي مميز ابتُكر في بيرن منذ حوالي 100 عام.
بيرن – العاصمة السويسرية الساحرة
تُعدّ بيرن، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 140000 نسمة، خامس أكبر مدينة في سويسرا، وتتمتع بجميع ميزات العاصمة. تتميز بيرن بكونها مصنفة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، والصورة الفريدة للسحر العالمي للمدينة. يوجد عدد لا يحصى من الوكالات والمنظمات الدولية، إلى جانب الحكومة الفيدرالية السويسرية، في بيرن. يسهل الوصول إلى العاصمة السويسرية، الواقعة في قلب سويسرا وأوروبا، بالسيارة أو بالقطار أو بالطائرة عبر مطار بيرن. يجعل موقع بيرن المركزي منها نقطة انطلاق مثالية للرحلات في جميع أنحاء سويسرا.
لدى بيرن وسيلة خاصة للجمع بين التقليدي والحديث. تتميز المدينة القديمة الفريدة من نوعها بشهود من العصور الوسطى، بما في ذلك الكاتدرائية وزيتولوجه (برج الساعة)، وأكثر من ثلاثة أميال من الأروقة التي تتيح للزوار التنزه والتسوق في أي طقس. بجوار مركز المدينة مباشرة، توجد أمثلة من الطراز العالمي للتصميم والهندسة المعمارية المعاصرة، متحف زينتروم باول كلي، شتاد دو سوسي، ومجمع ويستسايد للتسوق والترفيه الذي صممه دانيال ليبسكايند. حتى أكبر معرض في العالم حول حياة ألبرت أينشتاين وأعماله، أو بيربارك على حافة المدينة القديمة التي تعطي للزوار لمحة مباشرة عن حياة رمز بيرن، تجعل من بيرن تجربة لا مثيل لها للشباب والكبار على حد سواء.
تقام العديد من الفعاليات مثل مهرجان الجاز الدولي في بيرن، ومهرجان غورتن الأسطوري على جبل بيرن المحلي، وكرنفال بيرن، وزيبلاريت التقليدي (سوق البصل) على خلفية المدينة الفريدة. يفخر الفندق البيريني بشكل خاص بما يعتبرونه “أجمل حوض نهر في العالم” يجتذب “مارزيلي” عدداً لا يحصى من الزوار كل صيف، والذين يأتون للاسترخاء في المياه المنعشة لنهر آري عندما يكون الطقس في أشد حرارته. لدى بيرن الكثير لتقدمه في مجال الرياضة: في كل عام، يستقطب سباق جائزة بيرن الكبرى الذي يضم “أجمل 10 أميال في العالم” الآلاف من عشاق الجري إلى أكبر حدث رياضي جماعي في سويسرا الألمانية. ومجموعة من عروض الطهي المتنوعة كتنوّع المدينة نفسها.
إلى جانب العديد من المطاعم التي تقدم الأطباق من جميع أنحاء العالم، سيجد الزوار مجموعة كبيرة من الأصناف التقليدية في القائمة، مثل طبق بيرنيز روستي أو طبق بيرنيز أو خبز بيرني المضفور. تتميز بيرن أيضاً بمظهرها الجميل: ابتُكرت الشوكولاته السويسرية الأكثر شهرة، “توبليرون”، بشكلها المثلثي المميز، منذ حوالي 100 عام في بيرن.
بيرن – الفخامة تلتقي اليونيسكو
“هذا أجمل مكان رأيناه على الإطلاق” كتب يوهان فولفغانغ فون غوته هذه الكلمات في رسالة إلى صديقته شارلوت فون شتاين أثناء إقامته في بيرن عام 1779. اليوم أيضاً، ستحظى العاصمة السويسرية وموقع اليونسكو للتراث العالمي بإعجاب زوارها بعرض غير محدود تقريباً للأنشطة الثقافية والتسوق وأسلوب الحياة للاستمتاع بها.
تدين العاصمة السويسرية الرومانسية بجاذبيتها إلى وحدة مناظرها الطبيعية الحضرية التي شكلتها مبانيها من الحجر الرملي، عدد لا يحصى من الأزقة المرصوفة بالحصى وأبراج قديمة وحصون ترجع إلى العصور الوسطى وعصر النهضة. يتميز أفق مدينة بيرن، التي تأسست عام 1191، بنوافيرها المزخرفة، وساحة وزير بيرن الراحل وأفق فريد من الأسطح. وتُحاط جميع هذه الكنوز بالتفاف نهر آراي، وهو تقوّس حول المدينة القديمة كدرع واقي. اليوم، تعتبر المدينة القديمة واحدة من أكثر الأمثلة الاستثنائية وأفضلها في تخطيط المدن في العصور الوسطى في أوروبا وهي معترف بها كموقع للتراث العالمي لليونسكو منذ عام 1983. يقع ضمن هذا المحيط الفريد نوعان من عناوين الرفاهية الشهيرين: بلفيو بالاس العريق بتقاليده وفندق شفايزرهوف بيرن.
ستجد، خلف الواجهات التاريخية للعاصمة السويسرية، كل ما قد يحبه قلبك: من متاجر حديثة للغاية تتميّز بالعلامات التجارية العالمية، بوتيكات الأزياء وصولاً إلى المتاجر المتخصصة المحلية الرائعة. تشكل الأميال الأربعة للبلدة القديمة متنزه تسوق مغطى مثير للإعجاب. تكشف متاجر القبو في بيرن عن ميزة أخرى خاصة بالمدينة: في الماضي كانت تستخدم للتخزين، واليوم أصبحت هذه الأقبية ذات القباب على جانبي الأزقة الواسعة موطناً لبوتيكات الأزياء، المعارض الفنية، دور السينما. في أيام الثلاثاء والسبت، تُقام الأسواق الملونة مع الخضروات الطازجة والزهور ومنتجات اللحوم في بوندسبلاتز (ساحة البرلمان) في مونسترغاسه. وينتصب مركز ويستسايد للترفيه والتسوق في تناقض واضح. في عام 2008، افتُتح هذا المجمع من تصميم دانيال ليبسكيند، وهو يوفر عالماً من تجارب التسوق عبر مساحة تبلغ 23.500 متر مربع لا يمكن وصفها إلا في صيغتها الفائقة.
ويستمتع زوار بيرن بخيار مجموعة من الفنون والعمارة. وتضم بيرن بعضاً من أهم المتاحف والمعارض في سويسرا، مثل مجموعة كلي الأكثر أهمية في العالم في زينتروم باول كلي، بيرن وهي حصن حقيقي للثقافة. ومن المؤكّد أن يثير إعجابك مشهد مسرح بيرن -من مسرح المدينة إلى مسرح القبو. تشتهر أوركسترا بيرن السمفونية بحفلات موسيقية منتقاة، حيث تعمل مع مؤدين وعازفين فرديين مشهورين وكذلك عروض الضيوف في سويسرا وخارجها.
وصف ألبرت أينشتاين، الذي عاش في بيرن في الفترة من 1902 إلى 1909، هذه السنوات بأنها أسعد فترة وأكثرها إثماراً في حياته. كان قد وضع نظريته النسبية الشهيرة خلال هذا الوقت. يكرّم متحف بيرن التاريخي حياته ويعمل مع أكبر معرض في العالم لألبرت أينشتاين. ومنزله السابق في المدينة القديمة، آينشتاين هاوس، مفتوح الآن للجمهور.
في بيرن، سيجد محبو الأطعمة كامل مجموعة الأطعمة المتاحة: إلى جانب العديد من المطاعم التي تقدم الأطباق من جميع أنحاء العالم، تُقدّم للزوار مجموعة متنوعة من الأصناف التقليدية في القائمة، مثل روستي البيريني أو طبق بيرني كلاسيكي أو خبز بيرني مضفور لتناول فطور متأخر ليوم الأحد. تجعل قوائم الطعام الأبيقورية لدى العديد من المطاعم الحاصلة على نقاط غولت ميلو من الزيارة لا تنسى.
يسهل الوصول إلى جوهرة المدن هذه، الواقعة في قلب سويسرا وأوروبا، بالسيارة أو بالقطار أو بالطائرة عبر مطار بيرن. وبفضل موقع بيرن المركزي، يمكن الوصول إلى جبال الألب ومعظم مناطق الجذب السياحي في سويسرا خلال رحلات تدوم ليوم أو نصف يوم. وعلى نفس المنوال، يثير جوار منطقة بيرن القريب الإعجاب، سواء كان ذلك من خلال تلالها الساحرة، جبنة الإيمنتال الممتلئة بثقوبها المشهورة عالمياً، مسبك الجرس التاريخي، القلاع القديمة، الأسواق ذات الطابع الخاص أو من خلال المناظر الفريدة التنزه سيراً على الأقدام وركوب الدراجات في منتزه الطبيعة جانتريش.
مدينة بيرن القديمة – التسوّق وتجارب ثقافية من نوع خاص
الحب البيرني المسترخي، رحلات تسوّق تستمر لساعة، وستقوم بذلك مهما كانت حالة الطقس. وهو أمر ممكن بالواقع بفضل أطول ممشى تسوق محمي من عوامل الطقس في أوروبا. يلائم “لاوبين”، كما يُطلق البيرنيون على أروقتهم، بصورة تدعو للإعجاب لنزهة قصيرة ضمن مشهد المدينة التاريخي.
ويمكن في بلدة بيرن القديمة على وجه الخصوص، مشاهدة أجواء تاريخية الفريدة تجمع بين التسوق ورحلة عبر الزمن إلى الماضي.
يشكّل كرامغاسه محور مدينة بيرن القديمة؛ وقد شكّل هذا الزقاق ذات يوم أكثر طرق التجارة ازدحاماً في بيرن بالنسبة للمسوقين وأصحاب المتاجر الذين أعلنوا عن سلعهم وباعوها بصوت عالٍ هنا، مع تبادل آخر الأخبار. تشكل سلسلة الأروقة التي يبلغ طولها 6 كم سمة مميزة للمدينة القديمة. يعود تاريخ الرواق المسقوف هذا إلى أول تطوير للمدينة في عام (1191)، كما ساهم حتى بعد ذلك في استيعاب الأكشاك التجارية والأعمال. ومن ثم، يمكن للتجار ممارسة تجارتهم وكسب رزقهم في أي طقس.
أظهر البيرنيون أيضاً إحساسهم العملي في استخدام المناطق السفلى بشكل جيد. بنوا أقبية مقببة تحت كل منزل حتى يتمكنوا من تخزين بضائعهم. في الوقت الحاضر، تختفي كنوز مختلفة تماما في هذه الأقبية. انزل عبر درجات حجرية شديدة الانحدار، وستجد نفسك في عالم مختلف. يكشف تحت الأرض عن حانات أنيقة وتقليدية، نوادٍ، مسارح ودور للسينما في القبو ومحلات الأزياء الخاصة. لا يوجد مكان آخر يوفر مثل هذه البيئة التاريخية لرحلة تسوق.