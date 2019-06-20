ثقافة وفنون
جمعية الثقافة والفنون تقيم معرض الفنون البصرية واحتفال جدة منارة الثقافة بالتعاون مع أمانة جدة
على مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بجدة
على شرف معالي أمين جدة الاستاذ صالح التركي أفتتح المهندس محمد الغامدي وكيل الأمين ومدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الأستاذ محمد آل صبيح بحضور مدير فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ وليد بافقيه والفنان طه صبان والفنان ضياء عزيز والفنان هشام بنجابي والفنان عبدالله نواوي والدكتور طلال أدهم والفوتوغرافي عيسى عنقاوي وعدد كبير من الفنانيين معرض الفنون البصرية الأول بجدة وتجول الحضور في أجنحة المعرض واستعرض الفنانون أعمالهم أمام الحضور وشارك في المعرض 50 فناناً وفنانه قدموا لوحات تشكيلية ومنحوتات ومجسمات ولوحات خط عربي وصور فوتوغرافية وأعرب الحضور عن اعجابهم بالمعرض وتنظيمه وتنوعه ومحتوياته القيمة وقد احتوى جناح الرسم على أعمال لكبار الفنانين أمثال طه صبان ونبيل نجدي وضياء عزيز وهشام بنجابي وعبدالله نواوي كما احتوى جناح التصوير على أقسام مختلفه توثق التراث والجمال واقيم حفل على مسرح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي قدم خلاله أعمال غنائية وطنية من إنتاج الجمعية العمل الأول بعنون جدة منارة الثقافة والفنون كلمات الشاعر سعود سالم والحان طلال باغر وغناء مصطفى جستنية والعمل الثاني راية الحزم كلمات الشاعر ماجد بن سفران الحان وغناء أحمد سعيد والعمل الثالث ياقبلة العالم من كلمات الشاعر الدكتور عبدالواحد الزهراني والحان طلال باغر وغناء علي مشرعي وشاركت الفرقة الشعبية في تقديم ألوان الفلكلور الشعبي كما قدم الشاعر وهج الحاتم والشاعر الصهيب العاصمي قصائد وطنية بعد ذلك كرّم مدير الجمعية الأستاذ محمد آل صبيح وكيل امانة جدة والمشاركين.
وقد ظهرت الانطباعات الإيجابية والإشادات المحفزة على مُحيا وملامح قادة الفن التشكيلي وحديثهم عن التميز الظاهر والإعجاب المستحق لما شاهدوه في المعرض التشكيلي كالفنان هشام بنجابي والفنان طه صبان والفنان ضياء عزيز والفنان عبدالله نواوي.