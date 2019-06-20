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صور | “السعودية للكهرباء” تسلم سيارة “سوناتا 2019” للفائز السابع في حملة “حسابي”‎

منذ 3 دقائق
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سلّمت الشركة السعودية للكهرباء اليوم الخميس سيارة “هيونداي سوناتا” موديل 2019 للفائز السابع في سحب حملة “حسابي” التي أعلنتها الشركة مؤخراً.

وأظهرت صور لحظة تسلم الفائز ويدعى وقدان عائض الحربي، مفتاح السيارة من مسؤول الشركة، خلال حفل مصغر أقيم في رئاسة الشركة بالعاصمة الرياض.

وكانت الشركة دعت مشتركيها للاستفادة للتسجيل في خدمة “حسابي” من خلال الرابط، للدخول في السحب على 30 سيارة جديدة، و10 ملايين كيلو وات/ ساعة تقدم مجاناً لألف مشترك شهرياً.

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