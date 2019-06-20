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فيديو | مواطن يجري مكالمة مع الشيخ عثمان للإطمئنان على صحته بعدما أشيع من أنباء عن وفاته

منذ دقيقة واحدة
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أجرى مواطن مكالمة مع الشيخ عثمان طه خطاط المصحف الشريف الذي يصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، نافياً الإشاعات التي انتشرت عن وفاته.

ونشر مواطن مقطع فيديو وثق فيه مكالمته مع الشيخ عثمان طه اليوم الأربعاء، والذي طمأنه على صحته، نافيا كل ما أشيع عن حالته الصحية.

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