فيديو | مواطن يجري مكالمة مع الشيخ عثمان للإطمئنان على صحته بعدما أشيع من أنباء عن وفاته

أجرينا مكالمة هاتفية مع الشيخ الخطاط عثمان طه حفظه الله كاتب المصحف الشريف بعد الإشاعة التي انتشرت بوفاته وطمئنا على صحته وهو بخير وعافية والحمدلله اليوم الأربعاء 1440/10/16 pic.twitter.com/fVasU1QuHv

— د. عبد العزيز الرفاعي (@6rafie) June 19, 2019