أنحاء الوطن

فيديو | نائب أمير الجوف للمسؤولين: أمامكم شهران فقط للانتهاء من مشروع طريق الملك سعود بسكاكا

منذ 4 دقائق
0 0 أقل من دقيقة

تفقد نائب أمير منطقة الجوف، رئيس اللجنة العليا لدعم ومساندة المشاريع، الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي سير العمل في طريق الملك سعود بسكاكا وطريق شارع العرب، ووجه بسرعة إنجازه خدمةً للمواطنين.

وأعطى الأمير عبد العزيز لأمانة المنطقة مهلة لا تتعدى الشهرين للانتهاء من أعماله.

وأظهر مقطع مصور تم التقاطه لنائب أمير المنطقة وهو يتحدث إلى القائمين والمسؤولين عن العمل، ويطالبهم بسرعة إنجاز المشروع، لافتاً إلى أن إطالة أمد المشاريع أمر غير منطقي، وأنه ليس من حق أي أحد كائناً من كان أن يعطل المشاريع التنموية التي بها مصلحة للجميع.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

“العمل” تُحقق في تعمّد وافد عربي فصل السعوديين تعسفياً في إحدى الشركات

منذ 29 دقيقة

“تطوير الرياض”: إنشاء مستشفيات ومدينة طبية بتكلفة 3.1 مليار ريال

منذ ساعة واحدة

“الشورى” يناقش مشروع مكافحة العنوسة والطلاق الأسبوع المقبل

منذ ساعة واحدة

استطلاع للرأي يكشف أكثر أشكال الإساءة إيلامًا لكبار السن

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق