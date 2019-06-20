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فيديو | نائب أمير الجوف للمسؤولين: أمامكم شهران فقط للانتهاء من مشروع طريق الملك سعود بسكاكا
تفقد نائب أمير منطقة الجوف، رئيس اللجنة العليا لدعم ومساندة المشاريع، الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي سير العمل في طريق الملك سعود بسكاكا وطريق شارع العرب، ووجه بسرعة إنجازه خدمةً للمواطنين.
وأعطى الأمير عبد العزيز لأمانة المنطقة مهلة لا تتعدى الشهرين للانتهاء من أعماله.
وأظهر مقطع مصور تم التقاطه لنائب أمير المنطقة وهو يتحدث إلى القائمين والمسؤولين عن العمل، ويطالبهم بسرعة إنجاز المشروع، لافتاً إلى أن إطالة أمد المشاريع أمر غير منطقي، وأنه ليس من حق أي أحد كائناً من كان أن يعطل المشاريع التنموية التي بها مصلحة للجميع.
صاحب السمو الملكي الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد_بن_تركي يقف على سير العمل في طريق الملك سعود وطريق شارع العرب ويشدد على سرعة انجاره خدمة للمواطنين pic.twitter.com/vzLP8K5tvc
— زايد اللاحم (@alla7m_) June 19, 2019