فيديو | وزارة الدفاع الأمريكية تنشر مقطعًا يرصد لحظة تعرض الطائرة الأمريكية لصاروخ إيراني

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية مقطع فيديو قالت أنه يظهر أثر الدخان من طائرة أمريكية بدون طيار "درون" أسقطتها #إيران فوق #خليج_عمان، حيث زعمت #طهران أنها انتهكت اجوائها وهو ما نفته #واشنطن pic.twitter.com/jJwRTaEyrw

— CNN بالعربية (@cnnarabic) June 20, 2019