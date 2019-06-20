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“محطة جنوب جدة”.. إنجاز وطني بأيدٍ سعودية وتقنيات عالمية
تُعد محطة توليد جنوب جدة البخارية، واحدة من أحدث محطات التوليد في المنطقة، وواحدةً من أضخم مشاريع الشركة السعودية للكهرباء، ليس فقط في مجال دعم موثوقية الشبكة بالقطاع الغربي، بل بما تمتلكه من إمكانات لوجستية هائلة، تتمثل في إنشاء رصيف بحري بطول 3.3 كيلومتر داخل البحر؛ ليتمكن من استقبال سفينتين محملتين بالوقود الثقيل في نفس الوقت، إضافة إلى محطة لتحلية المياه، وسبع خزانات لأنواع المياه المختلفة.
وبينت “السعودية للكهرباء” أن الطاقة الإجمالية للمحطة، التي تعمل للمرة الأولى في المملكة بتقنية “فوق الحرجة Super Critical” لتشغيل غلايات المحطة، البالغ عددها أربع غلايات، إلى 2892 ميجاوات، بتكلفة إجمالية بلغت 11.9 مليار ريال.
وأضافت الشركة: “بفضل هذه التقنيات الحديثة، فإن محطة توليد جدة البخارية تنجح سنوياً في توفير ٢مليون برميل، وهو جزء من توجه “السعودية للكهرباء” في سعيها لخفض الاعتماد على النفط، والحفاظ على البيئة، ضمن رؤية المملكة 2030″.
وكان مشروع محطة جنوب جدة البخارية، قد اختير من بين أفضل 100 مشروع للبنية التحتية في العالم، من قبل منظمة CG/LA Infrastructure للبنية التحتية في الولايات المتحدة الأميركية. وتشتمل المحطة على أربع وحدات توليد بخارية بقدرة 723 ميجاوات لكل منها، وبكفاءة تتجاوز 43 في المئة.
ولفتت الشركة، إلى أنه يتم تشغيل المحطة، التي دخلت الخدمة لأول مرة عام 2016، بأيدي كوادر وطنية مدربة من مهندسين وفنيين، حيث تبلغ نسبة توطين الوظائف فيها 87 في المئة، وأكدت أن ذلك يٌعد جزءً من جهود الشركة في توطين الوظائف على مدار السنوات الماضية بعد أن وصلت نسبة التوطين إلى أكثر من 92 في المئة.
وبشأن المشاريع البيئية للمحطة، خاصة أنها تقع على شاطئ البحر، أكدت “السعودية للكهرباء” أنها استثمرت ملايين الريالات ضمن البنية التحتية للمشروع؛ لإنشاء أنظمة بيئية عالمية تهدف إلى المحافظة على البيئة البحرية والمحيطة بالمحطة، مثل نظام نزع غازات الكبريت، ونظام نزع أكاسيد النيتروجين، ونظام نزع الرماد الكربوني”.
ومما تجدر الإشارة إليه، أن محطة توليد جنوب جدة البخارية، شأنها شأن جميع مشاريع “السعودية للكهرباء”، تتبنى تدريب وتطوير الكوادر الوطنية الشابة من مهندسين وفنيين، محلياً وخارجياً، بهدف نقل المعرفة والتقنيات الحديثة، حيث تم استقطاب خبرات فنية كبيرة منهم؛ لدعم فريق العمل، إضافة إلى إنشاء مركز تدريب مستقل مجهز بأحدث التقنيات، وهو أول مركز تدريب من نوعه في المملكة.