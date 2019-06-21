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إطلاق مهرجان التمور الأول بمدركة
رعى محافظ الجموم بالنيابة الأستاذ ياسر السلمي ؛ مهرجان التمور الأول بمدركة وبشعار “تمرنا غير“.
وتم الافتتاح الذي أقيم في حديقة البلدية وتنظمه وتشرف عليه جمعية غيث الخيرية بمدركة وبرعاية رسمية من شركة رفادة وتمكين.
وبدأ المهرجان بعد صلاة العصر بسباق مارثون ثم تلاه حراج لبيع التمور حيث تم بيع أكثر من ٣٠٠ كرتون من التمور المختلفة.
وأقيم بعد صلاة المغرب حفلاً خطابيًا بهذه المناسبة قدمه عبد العزيز بن شلاح العتيبي وتلى آيات من القران الكريم الشيخ صالح العتيبي، ثم تحدث رئيس جمعية غيث الخيرية والمشرف على المهرجان الأستاذ فهد سفير العتيبي مقدماً شكره وتقديره للتواجد الرسمي بهذا المرجان الأول الذي كما قال عنه انه كان حلم وأصبح واقعًا.
وذكر أن هذا المهرجان تم تسميته بمهرجان التمور الأول بمدركة لما لهذه الشجرة المباركة من النفع الكبير وتمنى ان تتحقق الفائدة المرجوة من هذا المهرجان.
ثم ألقى كلمة عن الأهالي عمدة مدركة الأستاذ عبدالرحمن بن شلهوب العتيبي شكر فيها جمعية غيث والراعي الرسمي لشركة الرفادة والمسؤولين ورؤساء البلديات الذين حضروا وقدموا خدمات كبيرة لإنجاح هذا المهرجان.
ثم ألقيت قصيده من قبل الأستاذ شباب بن مويس العتيبي رئيس المجلس البلدي بمدركة نالت أستحسان الجميع ثم بعد ذلك تحدث راعي الحفل محافظ الجموم بالنيابة الأستاذ ياسر السلمي ذاكرًا أهمية تلك المهرجانات ورعايتها وهذه الأنشطة متمنياً لهذا المهرجان النجاح وتحقيق أهدافه ناقلًا لهم تحيات محافظ الجموم الأستاذ عمران بن حسن الزهراني وتبريكاته لإطلاق فعاليات هذا المهرجان.
بعد ذلك تم تكريم الفائزين في سباق المارثون والتقطت بعد ذلك الصور التذكارية، ثم تجول الحضور في المهرجان وما أعد فيه من اكشاك للتمور ومحلات بيع للأسر المنتجة وأيضًا الألعاب الترفيهية التي وفرها المهرجان.
يشار إلى أن المهرجان سيستمر لمدة عشر أيام قادمة يكون فيها بيع التمور من بعد صلاة العصر وحتى الساعة ١١ مساءً.