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إيران تنشر صوراً لحطام الطائرة الأمريكية وتقول إنه دليل تحليقها في مجالها الجوي

منذ ساعة واحدة
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نشرت إيران اليوم (الجمعة) صوراً لحطام الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني في خليج عمان.

وعلّق قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني على الحـادث، بتأكيد أن هذا الحطام الذي تم انتشاله دليل على أن الطائرة الأمريكية كانت فوق المياه الإقليمية الإيرانية عندما أسقطها الحرس الثوري.

وكان الجيش الأمريكي أكد أن إيران أسقطت طائرته المسيرة بينما كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز، على بعد 34 كيلومتراً تقريباً من أقرب نقطة يابسة على الساحل الإيراني، نافياً أن تكون الطائرة دخلت المجال الجوي الإيراني.

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