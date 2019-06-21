تغريدات عريس تحوّل حفل زفافه إلى “زواج موسم جدة”.. تعرّف على قصته

يا جماعة تخيلوا هنا كان المفروض تكون ليلة زواجي.. وانا حاجز من شهرين.. pic.twitter.com/GEIjX6e5Dy

تخيل قبل فرحك بعشرة أيام تكتشف أن بسبب #موسم_جدة تخربط قاعة النورس كل خططك وترتيباتك وتقلك شوف لك مكان ثاني تسوي فيه فرحك…

— ماجد كمال (@MajedKamal) June 19, 2019