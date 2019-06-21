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تغريدات عريس تحوّل حفل زفافه إلى “زواج موسم جدة”.. تعرّف على قصته

منذ دقيقة واحدة
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تحوّلت خيبة أمل أصابت عريساً في جدة، إلى سلسلة من المفاجآت السارة؛ وذلك على إثر تغريدات دوّنها على حسابه بموقع “تويتر”، يوضح فيها بأن زواجه قد تعثّر بعدما أبلغته القاعة التي حجزها ليوم زفافه، بإلغاء الحجز قبل 10 أيام من الموعد؛ بسبب التزاماتها مع مهرجان “موسم جدة”.

وما إن كتب العريس “ماجد كمال” ذلك، حتى انهالت عليه العروض تضامناً معه وتعويضاً له، حيث كانت البداية من إدارة مهرجان “موسم جدة” التي ردت على تغريدات كمال بقولها: “فرحك فرحنا يا ماجد، إيش رأيك أهل جدة يشاركوك الفرحة، ويصير زواجك زواج الموسم؟”.

واشتعل حساب كمال في “تويتر” بالتفاعل معه من قبل العديد من الشركات؛ حيث تلقى عروضاً كثيرة من شركات طيران وفنادق ومنتجعات ومطاعم ومحلات ملابس، إضافة إلى عرض من شركة اتصالات وعرض من تطبيق لسيارات الأجرة وعرض من شركة تأمين، ليس ذلك فحسب بل قدمت له إحدى خبيرات التجميل عرضاً بتجهيز عروسه، كما تلقى عرضاً مميزاً بمنحه وعروسه حجاً مجانياً.

ومن بين العروض التي قُدمت لـ”كمال” وعروسه كان من “عطلات السعودية” التابعة للخطوط الجوية السعودية تمثلت في تذاكر سفر وإقامة مجانية بأحد الفنادق، كما منح فندق “ذا ڤينيو” بكورنيش جدة العروسين جناحاً لقضاء شهر العسل.

فيما قدمت شركة “STC” شريحتي “كويك نت” تجوال 50 جيجا للعروسين، إلى جانب إعلان مجموعة الحكير عن استضافتها للعروسين في أول ليلتين لهما بأحد فنادقها بجدة.

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