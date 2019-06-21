هنا و هناك

شاهد.. لقطات تنشر للمرة الأولى عن أحداث 11 سبتمبر

منذ دقيقة واحدة
0 0 أقل من دقيقة

نُشرت مؤخراً على موقع “فليكر” لمشاركة الصور، صور جديدة لم يسبق رؤيتها لهجمات 11 سبتمبر في نيويورك، عثر عليها في أقراص مدمجة كانت تباع في تصفية أحد المنازل.

ويُعتقد أن الصور التي يزيد عددها عن 2400 صورة التقطت بواسطة عامل بناء كان ضمن العاملين في رفع أنقاض برجي مركز التجارة العالمي.

وتشمل الألبومات الرقمية صوراً لموقع الهجمات التقطت من الأرض ومن أعلى، وتظهر عمال البناء وهم منهمكون في عملهم والدمار الذي أصاب المباني القريبة من مكان برجي مركز التجارة العالمي.

يُذكر أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، كانت عبارة عن هجمات شهدتها الولايات المتحدة، حيث اصطدمت طائرتا ركاب ببرجي مركز التجارة العالمي، واصطدمت أخرى بمقر وزارة الدفاع الأمريكية، ما خلف حوالي 2973 قتيلاً وآلاف الجرحى.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

فتوى إندونيسية بتحريم لعبة “PUBG” الشهيرة.. ما السبب؟

منذ 14 ساعة

بيرن.. بوابة جبال الألب

منذ 16 ساعة

جدة تحتضن “ديجري” المطعم الأول في تقديم المخبوزات المميزة

منذ يوم واحد

فيديو | أسد يهرب من صاحبه ويطارد شخصاً بمنزل مجاور

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق