حوادث

صور | وفاة شابين غرقًا بمستنقع “أبو حشيشة” في عسير

منذ ساعة واحدة
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تُوفي شابان غرقاً في مكان لتجمع المياه بوادي تية غرب محايل بمنطقة عسير، الذي خلفته الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المنطقة في وقت سابق.

وكان الشابان اللذان يبلغ أحدهما 15 عاماً والآخر 17 عاماً، قد ذهبا إلى مستنقع أبو حشيشة، بعدما تناولا وجبة الإفطار ونزلا إلى المستنقع لممارسة السباحة قبل أن يموتا غرقاً.

وباشرت الجهات المعنية موقع الحادث، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى محايل العام، وأودعتا الثلاجة لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

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