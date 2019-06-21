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عدد الممرضين السعوديين 140 ألفاً.. وشاب يروي تجربة التمريض الذي لم يكن ضمن خياراته | فيديو
روى ممرض سعودي شاب قصة التحاقه بمهنة التمريض، التي لم تكن ضمن خياراته، ولم يكن يعرف عنها شيئاً، مثل بقية أبناء جيله.
وأوضح الممرض الشاب، خلال حديثه لبرنامج “مهن” على قناة “SBC” أنه كان يرغب في دخول الكلية الحربية ليصبح ضابطاً، وعندما تخرج في المرحلة الثانوية تقدم برفقة اثنين من أصدقائه للكلية الحربية، لكنه لم ينجح في الاختبارات.
وبيّن أنه اضطر إلى العمل مع والده في قطاع المقاولات، بعدما جاوزه موعد التقديم للجامعات، بسبب إصراره على التقدم للكلية الحربية دون غيرها، لافتاً إلى أن أحد الأشخاص نصحه بالتقديم على كلية صحية أهلية تشتمل على تخصصين أحدهما تخصص التمريض، مشيراً إلى أنه قرر التقديم عليها، وخوض تجربة دراسة التمريض، بعد حصوله على منحة من الدولة.
يذكر أن عدد الممرضين السعوديين يبلغ قرابة 140 ألف ممرض وممرضة، في وقت تسعى فيه الدولة إلى سعودة مهنة التمريض خلال الفترة المقبلة.
يبلغ عدد الممرضين السعوديين قرابة 140 ألف ممرض وممرضة 🏥#مهن pic.twitter.com/6HANDjETXw
— SBC channel (@SBC_Channel) June 20, 2019
قصة نجاح ممرض سعودي بدأت من "العسكرية" ثم "المقاولات"..#مهن pic.twitter.com/3OamhkTRxT
— SBC channel (@SBC_Channel) June 20, 2019