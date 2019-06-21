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فيديو | عمل سعودي عن موسم جدة ينافس الشركات العالمية
في ٦ ايام فقط .. نجح ٨ شباب سعوديين في إنتاج فيديو معبر لموسم جدة، أبهر مشاهديه ورسم أجمل معالم فعاليات موسم جدة.
وأكد فريق العمل ان استغرق ٤ أيام ويومان للإنتاج النهائي وان هذا العمل صنع خصيصا لموسم جدة وشارك فيه ٨ شباب سعوديين ومن ضمن الفريق المشارك مبارك الجميلي بطل (الدرونز ) في المملكة.
وكانت الفكرة تصوير موسم جدة بطريقة مختلفة وجديدة وارسال رسالة للمجتمع ان السعوديين قادرين على منافسة الشركات العالمية وأن نظهر فعاليات جدة وهذا العمل لخارج المملكة بشكل محترف.
نتمنى نحن كفريق سعودي بأن تكون جميع الفعاليات من مختلف الجهات الحكومية تعكس المملكة بشكل إيجابي وان يحظى السعوديين بتمثيل هذه الفعاليات.