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فيديو وصور | سعوديان يتسلقان قمة إيفرست.. ويلتقطان الصور التذكارية بالزي السعودي
استطاع شقيقان سعوديان الوصول إلى نقطة متقدمة في جبال الهمالايا وتسلق قمة إيفرست حتى وصلا إلى ارتفاع 5364 متراً.
والتقط محمد وعثمان الشاهين صوراً تذكارية لهما بالزي السعودي عند أحد المخيمات على الطريق إلى القمة التي يعد الوصول لها أحد أصعب التحديات الرياضية.
قررت انا وخويي ان نقطع جزاءًا من المسار الى المخيم الرئيسي في #افرست #البيس_كامب في #النيبال بالزي السعودي وكان حضورا مميزا لسالكي المسار من الاهالي والسياح . يتبع التفاصيل pic.twitter.com/NIbNIOdoco
— محمد الشاهين (@rhaltbeshah) June 18, 2019