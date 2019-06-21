فيديو وصور | سعوديان يتسلقان قمة إيفرست.. ويلتقطان الصور التذكارية بالزي السعودي

قررت انا وخويي ان نقطع جزاءًا من المسار الى المخيم الرئيسي في #افرست #البيس_كامب في #النيبال بالزي السعودي وكان حضورا مميزا لسالكي المسار من الاهالي والسياح . يتبع التفاصيل pic.twitter.com/NIbNIOdoco

— محمد الشاهين (@rhaltbeshah) June 18, 2019