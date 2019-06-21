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محافظ المندق يرعى زواج 24 عريسًا بعويرة
أقامت قرية عويرة بمنطقة الباحة حفل الزواج الجماعي العاشر والذي احتضن 24 عريساً، تحت رعاية سعادة محافظ محافظة المندق الأستاذ محمد الفايز وبحضور مدير فرع وزارة العدل بالباحة فضيلة الشيخ عبدالله سعيد الحريري الزهراني ،وبعض معرّفي وأعيان المنطقة ،وقد أشرف على هذا المشروع رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالدوس الأستاذ عبدالعزيز البهجة.
وقد بدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم ألقى المشرف العام على المشروع كلمة شكر فيها الحاضرين على تشريفهم والداعمين على دعمهم وجميع من شارك وساند في هذا المشروع الذي دام عقداً من الزمن ووفر أكثر من 53 مليون ريال وزوّج 374 عريسا.
وأوضح “البهجة” أن سرّ هذا الاستمرار هو تعاون أهالي قرية عويرة ويعود الفضل لله قبل ذلك ثم للداعمين، وتوجه بالدعاء لكل من دعم وساهم في نجاح هذا المشروع.
وبعد ذلك تم تسليم الهدايا للعرسان والداعمين والجهات المشاركة، كما سلّم المشرفين على المشروع ومعرّف قرية عويرة الأستاذ فواز بن مسفر هدية تذكارية لسعادة محافظ المندق الأستاذ محمد الفايز وفضيلة الشيخ عبدالله الحريري.
وقد حضر الاحتفال عدد من معرّفي القرى والمسؤولين ورجال الأعمال.