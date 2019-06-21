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“مسام” ينتزع 105 ألغام في اليمن خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو الجاري

منذ دقيقة واحدة
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تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو الجاري، من انتزاع 105 ألغام، من الألغام التي زرعها أفراد الميليشيات الحوثية.

وتضمنت الألغام المنزوعة لغمين مضادين للأفراد و47 لغماً مضاداً للدبابات و56 ذخيرة غير متفجرة، ليصل إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 72,381 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية.

وانتزعت الألغام من الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت الميليشيات إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو بالإصابات الخطيرة أو بالبتر للأعضاء.

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