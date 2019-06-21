ثقافة وفنون
موسم جدة يخصص أجواء حافلة بالمرح والمتعة للأطفال
جدة – عامر الهلابي :
ضمن الفعاليات العديدة التي يشهدها موسم جدة، يحظى الأطفال باهتمامٍ بالغٍ من قبل اللجنة المنظمة، حيث خصصت لهم الكثير من العروض الشيقة والمتنوعة، والتي ستقام في عددٍ من وجهاتها الخمس وكذلك حول المدينة، والتي توفر للصغار أجواء حافلة بالمرح والمتعة ستجعل من صيف جدة ذكرى جميلة لهم.
في مقدمة فعاليات الأطفال، تحتضن الواجهة البحرية حالياً سلسلة من العروض الكرتونية المحببة لهم، تتضمن عرض “الدببة الطيبة” وعرض “العصر الجليدي Ice Age”، إلى جانب تجربة الملاهي المائية، كما سيحظى الزوار الصغار بقدوم محبوب الكبار والصغار وراسم البسمة على شفاه الجميع “سبونج بوب”.
بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الأطفال بعروض ترفيهية تعليمية عديدة يقدمها فريق “باو باترول” في مول العرب، وسيتمتع الأطفال التعلم والمرح في آن واحد عندما يطلقون العنان لمخيلاتهم الواسعة في ركن “الليقو” وبناء ما يريدونه باستخدام لعبة المكعبات الشهيرة هذه. كذلك، هناك العروض الحيّة لشخصيات مسلسل “شيمر آند شاي” الذي يقدم في هيفاء مول.
من جهتها، ستطل “ماشا” على جمهورها من خلال مغامرات “ماشا والدب” المليئة بالفكاهة والتشويق، وإلى جانبها فعاليات “باربي” الممتعة التي تتطلع إليها الفتيات. وأخيراً، ستقام تحديات حماسية من خلال لعبة “Pictionary” التي تعتمد على مهارات الرسم والتخمين الكلاسيكية، وذلك في الياسمين مول.
ويعد موسم جدة أحد مواسم السعودية التي تهدف لإبراز الفرص التنموية وتسليط الضوء على المملكة كإحدى الدول السياحية الرائجة في العالم. ويسعى موسم جدة إلى دعم قطاع الفعاليات والمناسبات وتشغيلها وإدارتها كواحدة من أهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تعزيز جهود الدولة في تمكين شباب الوطن، وتوفير فرص عمل للشركات المحلية الناشئة والمتوسطة وجذب الشركات العالمية إلى السوق السعودي.