حوادث
وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين إثر حريق منزل في مكة | صور
أسفر حريق مروع في منزل بمنطقة مكة المكرمة، أمس الخميس، عن وفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة اثنين آخرين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان لها: “أخمد مدني العاصمة المقدسة حريقاً اندلع في منزل مكون من ثلاثة أدوار تم إخراج خمس حالات منه: ثلاث حالات وفاة، نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، وحالتان تم نقلهما إلى المستشفى.
وكانت مديرية الدفاع المدني قد حذَّرت من حوادث الحرائق المنزلية التي تشهدها المملكة، وخاصةً في فصل الصيف.