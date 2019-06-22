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“بادر بأخذ تطعيم الأنفلونزا” حملة يطلقها مركز صحي السليمانيه لخدمة المجتمع

منذ ساعة واحدة
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برعاية مساعد المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة لشئون المراكز الدكتور حسين باجنيد انطلقت حملة تطعيم الأنفلونزا من مركز صحي السليمانية التابع لمستشفى شرق جدة   ولمدة أسبوع كامل منذ يوم الخميس 17/10/1440 حيث تبدأ من الساعة الخامسة عصرا وحتى الساعة العاشرة مساء  وتدعو كافة أفراد المجتمع للمبادرة بالحصول على أخذ التطعيم عبر المركز الصحي أو المراكز التجارية.

حيث تستهدف الحملة جميع المواطنون والمقيمون  لمن يرغب في تجنب الانفلونزا ومضاعفاتها من الاطفال وكبار السن والحوامل وقد شارك في هذه الحملة متطوعون من خارج المركز في غير أوقات الدوام لتقديم الخدمة لأكبر  فئة ممكنة من الافراد.

وأكد مدير المركز الاستاذ علي محمد الغامدي بأن هذه الحملة تأتي استمرارا للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

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