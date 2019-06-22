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ترامب يثِير الجدل بفيديو إمكانيّة بقائه رئيسًا لأمريكا مدى الحياة

Editor 1 منذ 8 دقائق
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لفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأنظار بمقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر” يبدو أنه يمازح فيه الشعب الأمريكي، حول إمكانية بقائه في رئاسة الولايات المتحدة لوقت أطول من ولاية ثانية.

ويستعرض الفيديو المأخوذ من غلاف لمجلة “تايم” في أكتوبر 2018 لافتات انتخابية تابعة للجمهوريين، ثم يعرض لافتة كُتب عليها “ترامب 2028” ثم “ترامب 2032” وصولاً إلى “ترامب 2048”.

وبعدما تستقر الصورة على ترامب يتسارع في الفيديو عداد السنوات بشكل كبير، وخلفه صورة الرئيس وعلى وجهه نظرة شخص غارق بالتفكير، إلى أن تتوالى القرون والألفيات، ويتوقف عداد الوقت على عبارة “ترامب إلى الأبد”.

يُذكر أن الدستور الأمريكي لا يسمح بانتخاب رئيس لأكثر من ولايتين مدة كل منهما 4 سنوات.

وإذا أعيد انتخابه في عام 2020، فالحد الأقصى لبقاء ترامب في البيت الأبيض سيكون يناير 2025.

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