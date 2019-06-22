تركي آل الشيخ: حتى الآن لم تروا إلا جزءاً بسيطاً مما تقدمه “الترفيه”.. المفاجآت ستظهر في الرياض

حتى الآن لم تروا إلا جزء بسيط مما ستقدمه هيئة الترفيه، انتظرونا في أغسطس في مؤتمر يشرح المفاجآت التي ستحدث في موسم الرياض قريبا🔥🇸🇦🙏🏻❤️

— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) June 21, 2019