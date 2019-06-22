ثقافة وفنون

تركي آل الشيخ: حتى الآن لم تروا إلا جزءاً بسيطاً مما تقدمه “الترفيه”.. المفاجآت ستظهر في الرياض

منذ دقيقة واحدة
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أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أن المفاجآت الكبرى للهيئة ستظهر خلال موسم الرياض.

وقال آل الشيخ في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “حتى الآن لم تروا إلا جزء بسيط مما ستقدمه هيئة الترفيه، انتظرونا في أغسطس في مؤتمر يشرح المفاجآت التي ستحدث في موسم الرياض”.

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