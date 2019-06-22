ثقافة وفنون
تركي آل الشيخ: حتى الآن لم تروا إلا جزءاً بسيطاً مما تقدمه “الترفيه”.. المفاجآت ستظهر في الرياض
أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أن المفاجآت الكبرى للهيئة ستظهر خلال موسم الرياض.
وقال آل الشيخ في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “حتى الآن لم تروا إلا جزء بسيط مما ستقدمه هيئة الترفيه، انتظرونا في أغسطس في مؤتمر يشرح المفاجآت التي ستحدث في موسم الرياض”.
حتى الآن لم تروا إلا جزء بسيط مما ستقدمه هيئة الترفيه، انتظرونا في أغسطس في مؤتمر يشرح المفاجآت التي ستحدث في موسم الرياض قريبا🔥🇸🇦🙏🏻❤️
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) June 21, 2019