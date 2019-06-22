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شاهد.. إنجاز 90٪ من أعمال تطوير منتزه الملك فهد بالدمام
أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم السبت، عن إنجاز 90% من أعمال التطوير في منتزه الملك فهد بالدمام، على أن تنتهي الأعمال في الحديقة العامة بالمنتزه بعد حوالي شهرين.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي بالأمانة، محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن المنتزه يتضمّن: مسجدا، مضمار تزحلق، بحيرة البجع، المسرح الروماني بسعة أكثر من 4400 شخص، وأكبر شاشة عرض خارجية في المنطقة الشرقية، إضافة إلى ممشى رياضي بطول 1500 متر.
كما يتضمّن المنتزه أكثر من 30 لعبة للأطفال موزعة على مساحة الحديقة، دورات مياه، كراسي، مناطق استراحة، إضافة إلى أكثر من 561 ألف متر مربع من المساحات الخضراء والمواقف والمرافق والجلسات التي جرى تطويرها من قبل الشركة المطورة للمنتزه.
ويضم المنتزه عدداً من المشاريع التي جرى الانتهاء منها مؤخراً ومنها: ملاعب، وأكاديمية “هدف” لكرة القدم، ومقهى سائقي الدراجات النارية، ونادي وقت اللياقة الرياضي، وحلبة مهارة للجوكارت، وموقع لحرب الألوان، وحديقة الكوبرا الترفيهية.