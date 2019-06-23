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البلسم الدولية إلى دار السلام لعلاج أطفال تنزانيا
تغادر بعثة “منظمة البلسم الدولية” اليوم الأحد 23 يونيو إلى عاصمة جمهورية تنزانيا الاتحادية، دار السلام، لإجراء عمليات جراحية معقدة للأطفال، برئاسة استشاري جراحة الاطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي د.زكريا صبحي حبيب، والممرضة المتخصصة بإنعاش الأطفال بغرف العناية المركزة جوليا انتوني ماليزية الجنسية، وممرضان سعوديان.
وتأتي هذه الرحلة امتداداً للرحلة السابقة التي كانت في مارس الماضي، استجابة لطلب الحكومة التنزانية للمرة الثانية، بالتنسيق مع السفير التنزاني بالرياض حميد عيد مغازي ومع وزارة الصحة في تنزانيا، وأجرى فيها الفريق ٤٦ عملية جراحية لأربعين طفلً، بعضهم احتاج أكثر من عملية للجراحة العامة وجراحة المسالك البولية وعملية لعلاج التشوهات الخلقية.
وكان من ضمن فريق الرحلة السابقة ثلاث استشاريين سعوديين واستشاري من دولة الإمارات في تخصص الجراحة العامة والمسالك البولية والعناية المركزة، وممرضة من الجنسية الأمريكية وأخرى ماليزية، وخمسة ممرضين وفنيين سعوديين.
هذا ساهم الفريق في تدريب ما يقارب ٥٠ فنياً تنزانياً على استخدام أجهزة التنفس الصناعي، وتعريف الأطباء التنزانيين على نوعية العمليات الجراحية المعقدة التي أجريت.
يذكر أن منظمة البلسم الدولية هي منظمة غير ربحية مرخصة من سويسرا منذ 2017م، تقدم خدمات طبية للمرضى المحتاجين في مختلف الدول، تهدف إلى إحداث تغيير ملحوظ في مجال الطب الإنساني على مستوى العالم، وخدمةً للمرضى في المناطق ذات الإمكانات المحدودة، حيث تعمل المنظمة بفريقها على علاج أكبر عدد ممكن من المرضى في المناطق المحتاجة للخدمات الطبية.
وتسعى إلى تعزيز صحة المجتمعات الفقيرة، ضمن التواجد العالمي المستديم، في كل مكان يحترم مواثيق الأمم المتحدة ويلتزم بها، وتعمل تحت الغطاء الرسمي القانوني الدولي، بالتعاون مع جميع الجهات الفردية والمعنوية، بما في ذلك المتبرعين المحليين والدوليين، في نقاط الالتقاء الطبي الخيري الإنساني بشفافية تامة.