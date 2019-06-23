حوادث
الطائف.. شاب يختفي في ظروف غامضة والأمن يعثر على سيارته وبجوارها دماء
كثفت الجهات الأمنية في محافظة الطائف من عمليات البحث عن شاب اختفى في ظروف غامضة قبل ثلاثة أيام.
وأوضحت مصادر أن الشاب “توفيق” البالغ من العمر 19 عاماً، اختفى في ظروف غامضة بعد خروجه من منزله الخميس الماضي، قبل أن يتم العثور على مركبته خلف مبنى حكومي شمال المحافظة، ويوجد حولها آثار دماء، وآثار سحب وعراك.
وأشارت المصادر، إلى أن الجهات المعنية سارعت في البحث عن الشاب بمحيط المكان الذي وجد به مركبته بالقرب من مبنى بلدية السيل الصغير شمال الطائف، حيث قامت بالبحث عنه بالهضاب والآبار والمستنقعات الخطرة دون جدوى، حسب “سبق”.