ثقافة وفنون

فيديو | تعليق طريف من محمد عبده على واقعة “الجرادة”

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علّق الفنان محمد عبده على لقطة “الجرادة” التي وقفت على جبينه أثناء إحيائه لحفله الذي أقيم مؤخراً في منطقة القصيم.

وقال الفنان محمد عبده في مقطع فيديو طريف رداً على من أبدوا رغبتهم في شراء الجرادة: “أنصح بعدم شرائها، صغيرة ما فيها لحم ولا شيء”.

وكان مقطع فيديو الجرادة قد لاقى تداولاً لافتاً، حيث أشاد المغردون بردة فعل محمد عبده وهو يغني “مذهلة”، قبل أن يمسكها بيده أمام الجمهور ويغني لها “هالحسن سبحان ربه ظالم وما أعدله”، ليتخلص منها في الهواء الطلق.

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