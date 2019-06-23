رياضة

فيديو وصور | محمد بن راشد يتسلم جائزة مهرجان “رويال أسكوت” للخيول من ملكة بريطانيا

Editor 1 منذ دقيقتين
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تسلم حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد جائزة الفوز التاريخي لفريق “غو دلفين”، من ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، في ختام مهرجان “رويال أسكوت” للخيول بإنجلترا.

وأكد محمد بن راشد خلال حضوره المهرجان على المكانة المرموقة لخيول الإمارات في المحافل الدولية وقدرتها على المنافسة ضمن أقوى السباقات العالمية، والذي تكلل بفوز الخيل “بلو بوينت” بالشوط الرابع “دايموند جوبيلي ستيكس” في اليوم الخامس والأخير للمهرجان.

وأظهر مقطع فيديو فرحة حاكم دبي بفوز البطل بلو بوينت بالشعار الأزرق الملكي في المهرجان، وفرحة مرافقيه وتهنئتهم إياه بالفوز الذي ضمن له جائزة الفوز التاريخي لفريق “غودلفين”.

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