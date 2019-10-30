فيديو | كلمة قوية من رئيسة مجلس النواب الأمريكي ضد تركيا وأردوغان

أنخاء – ترجمة: خاص

كلمة قوية لرئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي، تقول "الابادة الارمنية واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبت في القرن العشرين.. قتل ممنهج لأكثر من 1.5 مليون من الرجال والنساء والأطفال الأرمن على يد العثمانيين، حيث كانت حملة إبادة عنصرية، وحذرت أردوغان من تكرار ما فعله أجداه مع أكراد سوريا pic.twitter.com/ZIqCrQVJso

— شـــــؤون تركـيــــة (@TurkeyAffairs) October 30, 2019