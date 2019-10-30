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فيديو | كلمة قوية من رئيسة مجلس النواب الأمريكي ضد تركيا وأردوغان
أنخاء – ترجمة: خاص
ألقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، كلمة قوية، عقب إقرار الكونجرس مشروع قانون يدين “إبادة الأرمن” من قبل تركيا.
وقالت بيلوسي، وفقا لما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن “إبادة الأرمن واحدة من أبشع الجرائم التي تم ارتكابها في القرن العشرين، ويمكن وصفه بأنه قتل ممنهج لأكثر من مليون ونصف المليون من الرجال والنساء والأطفال الأرمن على يد العثمانيين”.
وتابعت رئيس مجلس النواب الأمريكي: “تلك العقوبات، بمثابة تحذير وجرس إنذار للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من تكرار ما فعله أجداده مع الأكراد في سوريا”.
أقر مجلس النواب الأمريكي بأكثرية 405 صوتا مقابل 11 رافضين، القرار الذي يؤكد اعتراف الولايات المتحدة بـ”الإبادة الأرمنية”، في سابقة في الكونغرس حيث طرحت منذ عقود نصوصا مماثلة بلهجة مباشرة لكن لم يتم تمريرها.
ووجه النواب الأميركيون بعد قرارهم هذا، صفعة ثانية إلى أنقرة من خلال تبني قانون يفرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية ضد الاكراد في شمال شرق سوريا.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنه يشرفها الانضمام إلى زملائها في “إحياء ذكرى واحدة من أكبر الفظائع في القرن العشرين “القتل المنهجي لأكثر من مليون ونصف مليون أرمني من رجال ونساء وأطفال الأرمن على يد الامبراطورية العثمانية”.
كلمة قوية لرئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي، تقول "الابادة الارمنية واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبت في القرن العشرين.. قتل ممنهج لأكثر من 1.5 مليون من الرجال والنساء والأطفال الأرمن على يد العثمانيين، حيث كانت حملة إبادة عنصرية، وحذرت أردوغان من تكرار ما فعله أجداه مع أكراد سوريا pic.twitter.com/ZIqCrQVJso
— شـــــؤون تركـيــــة (@TurkeyAffairs) October 30, 2019