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فيديو | نائب وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء مكافآت الطلاب الجامعيين في النظام الجديد
كشف د. حاتم المرزوقي، نائب وزير التعليم، اليوم الأربعاء، حقيقة إلغاء مكافآت الطلاب الجامعيين في النظام الجديد بحسب ما يتم تداوله.
وقال المرزوقي، في لقاء له مع قناة العربية: إن نظام الجامعات الجديد لم يتطرق لإلغاء مكافآت الطلاب؛ وبالتالي يبقى الحال على ما هو عليه، لاسيما وأن جميع المراكز القانونية مستقرة.
وشدد نائب ويزر التعليم بقوله: “إن التعليم لجميع الطلاب تكفله الدولة في جميع الجامعات”.
نائب وزير التعليم لـ #العربية: #نظام_الجامعات_الجديد لن يمس المكافآت الجامعية pic.twitter.com/Jw9ZfdMu1P
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 30, 2019