أنحاء الوطن

فيديو | نائب وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء مكافآت الطلاب الجامعيين في النظام الجديد

أنحاء 1 أنحاء 1 أكتوبر 30, 2019

كشف د. حاتم المرزوقي، نائب وزير التعليم، اليوم الأربعاء، حقيقة إلغاء مكافآت الطلاب الجامعيين في النظام الجديد بحسب ما يتم تداوله.

وقال المرزوقي، في لقاء له مع قناة العربية: إن نظام الجامعات الجديد لم يتطرق لإلغاء مكافآت الطلاب؛ وبالتالي يبقى الحال على ما هو عليه، لاسيما وأن جميع المراكز القانونية مستقرة.

وشدد نائب ويزر التعليم بقوله: “إن التعليم لجميع الطلاب تكفله الدولة في جميع الجامعات”.

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