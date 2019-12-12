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الدفاع المدني: في مثل هذا اليوم قبل 30 عامًا استشهد الرقيب الأحمري أثناء أداء مهام عمله
نشر حساب الدفاع المدني السعودي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة للرقيب سعيد أحمد الأحمري تحت هاشتاق “#استشهد_في_مثل_هذا_اليوم”.
واستذكر الدفاع المدني الشهيد الرقيب الأحمري الذي استشهد أثناء أداء مهام عمله عام 1411هـ.
وجاءت التغريدة بالنص التالي: “#استشهد_في_مثل_هذا_اليوم من عام 1411هـ رقيب/ سعيد أحمد الأحمري أثناء أداء مهام عمله، تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته”.
#استشهد_في_مثل_هذا_اليوم من عام 1411هـ رقيب/ سعيد أحمد الأحمري أثناء أداء مهام عمله، تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته. pic.twitter.com/qupK2AW33u
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 11, 2019