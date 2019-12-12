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فيديو | تقنية جديدة لرصد مخالفات السرعة في جدة

أنحاء 1 أنحاء 1 ديسمبر 12, 2019

بدأ المرور السري في الرصد الآلي لمخالفات السرعة بمحافظة جدة، وذلك باستخدام تقنية تُسمى “جاتسو”.

وأوضح المرور السري، أن تلك التقنية تُمكّن من رصد مخالفات السرعة عبر سيارات مدنية، للمركبات الصغيرة والكبيرة في كلا اتجاهي الطريق.

وتعتمد تلك التقنية على رصد المخالفات عن طريق التحرك، ويتسم بالدقة والسرعة.

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