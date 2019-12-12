فيديو | تقنية جديدة لرصد مخالفات السرعة في جدة

يعمل نظام CATSO على:

رصد مخالفات السرعة على اتجاهيّ الطريق الرئيسي منها والداخلي. يستخدم أشعة AR

يرصد جميع المركبات بما فيها الشاحنات من سرعة 30 حتى 260 كم في الساعة. يهدف لزيادة مستوى ⁧#السلامة_المرورية⁩ على الطرق وتقليل الحوادث. ⁧#محافظة_جدة ⁧#المرور pic.twitter.com/BNaVWGvdRK

— محافظة جدة (@jedgovsa) December 3, 2019