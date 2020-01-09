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مسؤولون أمريكيون: الطائرة الأوكرانية المنكوبة أسقطها صاروخ إيراني

أنحاء أنحاء يناير 9, 2020

قال مسؤولون أمريكيون وعراقيون، إن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران أسقطها نظام صاروخي إيراني مضاد للطائرات.

 

ووفقًا لصحيفة “نيوزويك” الأمريكية، أوضح مسؤول في البنتاجون ومسؤول مخابرات أمريكي ومسؤول في الاستخبارات العراقية، أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت في طهران، أصابها نظام صاروخي مضاد للطائرات عن طريق الخطأ.

 

وأشار المسؤولان الأمريكيان الى أن الحادث كان عن طريق الخطأ، ومن المحتمل أن يكون النظام الصاروخي المضاد للطائرات نشطًا بعد القصف الإيراني الذي شنته طهران على القاعدتين العسكريتين الأمريكيتين في العراق، والذي جاء ردا على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

 

وكانت طائرة أوكرانية تحطمت، الأربعاء، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخميني الدولي في جنوب طهران، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا.

 

وأعلنت أوكرانيا أنها تدرس فرضية العمل الإرهابى فى حادث سقوط الطائرة الأوكرانية بإيران.

 

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصول محققين إلى إيران للمساعدة في التحقيقات الخاصة بكارثة الطائرة، وقال إن معرفة السبب وراء تحطم الطائرة يبقى ضمن أولويات كييف.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إنه يشك في أن يكون حادث تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران ناجماً عن عطل ميكانيكي، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وأضاف ترامب “أحدهم يمكن أن يكون ارتكب خطأ”.

وقال ترامب أيضاً “إن الطائرة -التي سقطت في نفس الليلة التي شنت فيها إيران هجوماً على قواعد عسكرية في العراق- كانت تطير في منطقة “صعبة”، ولدي شعور أن شيئاً رهيباً، رهيباً جداً حدث”.

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